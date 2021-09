Koncert si lidé užívali, zazpívali si známé písničky, které zněly náměstím. "Je to super. Nikdy jsem snad takhle plné náměstí nezažila a je parádní atmosféra, krásné počasí, nemá to chybu. A Chinaski jsou prostě parádní," zhodnotila jedna z návštěvnic Tereza Vránová.

Náměstí v Klatovech bylo zcela zaplněné, což v poslední době nebylo zvykem a i na to poukázal starosta města Rudolf Salvetr, který je rád, že se konečně mohou lidé potkávat a není město vylidněné. Ale také vyzdvihl, jak se Klatované dokázali v době největší nouze semknout. "Jakmile vše vypuklo, měl jsem jeden telefonát za druhým od lidí, organizací s dotazy, jak mohou pomoci. A za to bych chtěl všem poděkovat, a nejen první linii, ale i druhé, třetí, protože ti všichni pomáhali," uvedl starosta.

"Plzeňský kraj si je vědom toho, že to byli právě zdravotníci, ale i ostatní pracovníci integrovaného záchranného systému, kteří nám pomohli v té nejtěžší době a my jsme se rozhodli, že uspořádáme dva koncerty. Jeden byl v Plzni v Lochotínském amfiteátru, kde zahrála skupina Jelen a pořádal ho pan primátor Baxa a dnes jsme v Klatovech. Jsme v druhém největším městě našeho kraje, máme tady také druhé největší zařízení v Plzeňském kraji po Fakultní nemocnici. Proto chceme poděkovat i tady zdravotníkům, záchranářům, vojákům, hasičů a všem dobrovolníkům, kteří byli u všeho s námi a pomohli nám situaci zvládnout," řekla Deníku hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

