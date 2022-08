Na natáčení se podílely mažoretky z Prahy a přišli i fanoušci kapely, kteří byli zapojeni. „Natáčíme zde nový klip k chystané desce Vzpoura kanců, která vyjde na začátku října. Klip je k písni Mužoretka. Tahle píseň poodkrývá tajemství Aniččiny minulosti, kdy po úspěšné kariéře mažoretky raději zkusila muziku, které se i nadále drží. Jedna ze scén bude špalír a průvod mažoretek, který bude Anička vést. Jak to dopadne, to nebudeme prozrazovat, aby se měli fanoušci na co těšit až klip vyjde,“ prozradil člen kapely Dalibor Dvořák.

Téma klipu je závist, protože Anička je krásná, úspěšná, všichni jí závidí, proto se začne zabývat muzikou, kde už není závist tak vysoká jako u mažoretek. „Klatovy jsme si vybrali pro natáčení, protože jsme tady doma, líbila se nám tahle lokace. Natáčíme pod Černou věží, v ulici, která je i dobová a hodí se nám do klipu, protože bude směřovat k začátku 20. století. Fanoušci, kteří si koupí naše CD se dozví celou historii. Jde o koncepční album, písničky se prolínají, bude k tomu dlouhý příběh, který vše odhalí. Nechci ale více prozrazovat, aby měli fanoušci ještě větší chuť si desku koupit,“ nalákal Dvořák.

Křest a nová scéna

A jistě se bude na co těšit. Podzimní turné Trautenberk odpálí 27. října v Lucerně v Praze a o dva dny později rozbouří kulturní dům v Klatovech na Obrfestu. Tam jako hosté přijedou pražští Cocotte Minute a pražská skupina Černá. „Zahrajeme písně z nové desky, která tam bude i v prodeji a bude i nová scéna. Čtyři roky jsme na to čekali, dali jsme do toho hodně sil a bude to znát,“ dodal Dvořák.