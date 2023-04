Letošní hnízdní sezona známého labutího páru na řece Radbuze, který tvoří samec přezdívaný Trenér se svou partnerkou, se podle Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň vyvíjí opravdu zajímavě.

Známý labuťák Trenér přelstil se svojí partnerkou plzeňské ornitology. Nejen, že dvojice odolala všem pokusům o odchycení, ale ještě si postavila tajné hnízdo, v němž už sedí na vejcích. | Foto: DESOP Plzeň

Nejenom, že se ornitologům nepodařilo ani po několika pokusech pár odchytit, aby ho přesunuli na jiné místo, letos si na ně navíc dvanáctiletý opeřenec připravil i důmyslnou lest, když si postavil se samicí celkem tři hnízda.

„Podle dat, propočtů a ověření aktuálního stavu nás samec se samicí vodili za nos a v době, kdy jsme se snažili o poslední pokus je odchytit a přesunout, tak už samice byla těsně před snášením a možná už měla i sneseno první vejce. To jsme však my nevěděli, jelikož na prvním a původně postaveném hnízdě pod DEPEM se nikdy nikdo nezdržoval a ani neseděl. To, že pár má ještě jedno hnízdo hned pod tím prvním, jsme věděli, ale to, že má ještě třetí hnízdo u loděnice, do kterého samice snáší vejce, jsme zjistili až v momentě, kdy na něm začal samec vejce hlídat,“ popsal situaci Makoň.

Jeho kolegovi Karlu Radovi se povedlo na hnízdě v pondělí 3. dubna vyfotit jak samce, tak první tři vejce. „Pokud dobře počítám, tak snášet začala samice 1. dubna a do dnešního dne by mohlo být v hnízdě už pět vajec,“ počítal v týdnu šéf DESOPu.

Ochránci se snaží odchytit labuťáka Trenéra s partnerkou. Zatím marně

Dvojice labutí ho svým jednáním hodně zaskočila. „Osobně nesnáším polidšťování zvířat a přisuzování divokým zvířatům naše lidské vlastnosti. Všeobecně ani labutě nepovažuji zrovna za příliš inteligentní ptáky, ale musím přiznat, že tenhle pár nás letos opravdu dokonale převezl. Uvidíme, kolik vajec nakonec vysedí a jak se bude na řece společně tolerovat s rychlostními kanoisty,“ pokračoval. Právě útoky na kanoisty z blízké loděnice se labutí samec proslavil a vydobyl si tím i svoji přezdívku.

V plánu plzeňských ochránců zvířat zůstává pár odchytit i s mláďaty a přesunout je na bezpečnější lokalitu. „Každý rok totiž čerstvě vylíhnutá mláďata většinou do týdne popadala rodičům pod vysoký, strmý a pro labutě nepřekonatelný jez u Mrakodrapu a tím hnízdění pro Trenérovic většinou i skončilo,“ dodal Makoň. (qui)