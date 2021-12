Majitel plzeňského Forestbaru Milan Plachý trhovcům například nabídl možnost bezplatného využití předzahrádky před jeho podnikem v centru města.

„Šlo mi hlavně o to, aby se tahle situace začala nějak smysluplně řešit. Se stánkaři už jednáme, dva z nich by měli předzahrádku zkusit využít tento víkend,“ řekl Plachý s tím, že na jeho nabídku zareagovalo zatím dohromady pět trhovců.

„Předzahrádku poskytneme samozřejmě zdarma, prodejci ji mohou využívat klidně každý den. Rádi jim také nabídneme zázemí u nás v baru,“ uvedl dále Plachý.

Karel Zach, majitel plzeňského klubu Zach's Pub, je trhovcům připraven poskytnout vnitroblok.

„Pokud by o to stánkaři stáli, určitě jim tyto prostory rád poskytnu. Přijde mi to v této situaci jako dobrý nápad. Chtěl bych těmto lidem alespoň nějak pomoci, mohou mě určitě kontaktovat,“ řekl Zach.

Matka šesti dětí trápila syna hladem a žízní. Chlapec byl úplně podvyživený

Prostor vnitrobloku, kde Zach's Pub sídlí, je podle něj sice trochu odlišný od toho, kde trhovci běžně působí, ale pokud by nějaký zájemce byl, vynasnaží se mu podnik poskytnout vše potřebné pro prodej zboží.

„Samozřejmě jsme připraveni nabídnout stánkařům nejen naše prostory, ale i elektřinu a vodu, stejně jako pan Plachý,“ podotkl dále Zach.

Majitelé plzeňských podniků se obávají, že se co nevidět vládní opatření začnou zpřísňovat a dotknou se jich samotných ještě více.

„Pro mě je nejhorší nelogičnost veškerých vládních opatření. Už jen to, že vánoční trhy se konat nemohou, ale farmářské trhy fungují na plzeňském náměstí Republiky, tedy na tom samém prostoru, vesele dál. Obchodní centra, kde se v uzavřených prostorách pohybuje velký počet lidí, jsou nadále otevřená a tak dále. Myslím si, že za nedlouho přijde zavíraní podniků, celou situaci vláda teď jenom uměle natahuje,“ uzavřel Plachý.

Na Plzeňsku se objevila ptačí chřipka, uhynuly kachny i nosnice

Prodejcům už nabídly pomoc také například on-line supermarkety Rohlik.cz nebo Kosik.cz. Na sociálních sítích informovaly o tom, že trhovcům pomohou jejich zboží prodat on-line formou prostřednictvím svých internetových stránek.

Na Facebooku zase vznikla skupina "PLZEŇSKÉ VÁNOČNÍ TRHY – Prodej pro stánkaře – pojďme jim pomoc prodat", kde mohou trhovci své zboží nabídnout k prodeji.