Opakovaně kradli na vodáckých tábořištích. Byli ale odhaleni a i když nejsou vzhledem k nízkému věku ještě trestně odpovědní, museli před klatovský okresní soud, který je potrestal.

„Nezletilí odcizili v kempech na Horažďovicku dvakrát různé věci z barelu, a to včetně batohu či peněženky, a dvakrát se po rozbití skleněné výplně vloupali do maringotky, odkud odcizili různé věci včetně alkoholu a potravin. Oba se ke krádežím doznali, přičemž uvedli, že odcizené lahve alkoholu buď rozdali nebo prodali, jednu láhev vypili. Utržené peníze utratili,“ popsala klatovská soudkyně Martina Šimánková.

Oba mladíky podle informací Deníku spojuje to, že nejsou právě vzornými školáky a že problémy s nimi byly už předtím, než kradli v kempech. Matka jednoho z nich soudu řekla, že její syn už má za sebou i pobyt ve Středisku výchovné péče Domažlice, protože kradl, a také se špatně choval ve škole, zejména se pral. Ale protože se jí po něm stýskalo, vzala si ho domů. Druhý z mladých zlodějíčků sice takovou zkušenost nemá, ale o to horší je jeho přístup ke školním povinnostem. Jeho příprava je velmi špatná, má zameškané hodiny, látku si nedoplňuje.

LUP DOMŮ NENOSIL, NIC NEZAPLATÍME

Rozdílný byl přístup rodičů obou delikventů. Zatímco jedni řekli, že je to pro ně i syna velkým poučením a do budoucna si ho pohlídají, druzí se k věci postavili laxněji. „Otec nezletilého uvedl, že má za to, že způsobenou škodu by měl platit jen ten, kdo z toho něco měl, což oni nejsou, neboť všechny odcizené věci si domů odnesl druhý nezletilý,“ vzpomínala Šimánková. Ta jednomu z pachatelů uložila napomenutí s výstrahou, druhému, který už měl v minulosti problémy s krádežemi, pak dohled probačního úředníka.