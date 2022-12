Silničáři jako by nástup paní Zimy předpovídali. „Většinu investičních akcí jsme už v kraji pro letošek dokončili. Pokračujeme pouze v Nepomuku a také při rekonstrukci silnice v Nezvěsticích. Ale už to nejsou zásadní věci,“ reagoval na náš dotaz Adam Koloušek z Ředitelství silnici a dálnic.

Pravidelný svozový harmonogram dodrželi včera i popeláři v Rokycanech. „Začínali klasicky před pátou hodinou ranní s doporučením zimních doplňků a maximální opatrností. Klouzalo to nejen na silnicích, ale i na stupátkách pro osádky,“ uvedl šéf společnosti Rumpold – R Pavel Černý.

Sníh pozitivně vnímají zemědělci. Přináší vláhu do polí nebo v případě ovocných plantáží i ke stromkům: „Navíc při silných mrazech nemusíme tolik chladit a tyhle podmínky se naštěstí nezamlouvají ani škůdcům,“ potvrdil Richard Schwarz ze sadů ve Vranově u Břas.

Mateřinka ve Zbiroze hlásí zavřeno, Ježíšek nadělí zvířatům

Mráz trápí také prodejce na adventních trzích. Třeba v Klatovech, kteří se snaží zahřívat, jak to jen jde. „Samozřejmostí je se pořádně obléct, ale to, když stojíte pořád na místě, stejně nestačí. Tak přerovnávám zboží, abych se alespoň nějak zahřála. Určitě je fajn, když chodí lidé a máte co dělat, nemyslíte na tu zimu, jaká vám je. Jinak se zahříváme čajem, kávou a podobně,“ řekla prodejkyně na adventních trzích v Klatovech Pavla Škutová.

Není výjimkou, že si udělají čaj a než se k němu dostanou, tak jim zmrzne. Stejně tak, když si koupí polévku a nestihnou ji včas sníst. A z vlhčených ubrousků? Z těch mají kostky ledu. Obdobné poznatky jsme zaznamenali při pravidelné úterní stánkové nabídce v centru Rokycan: „Jsem tu od rána a přestože zabalený od hlavy až k patě, třesu se zimou,“ přiznal starší obchodník. Zákazníci na Masarykově náměstí vzali útokem plátěné domečky s teplými oděvy: vestami, bundami, šálami, atd. „My tu máme od rána zástup gurmánů, takže zimu ani nepociťujeme,“ usmíval se muž za pultem pojízdného uzenářství ze severu Rokycanska.

Radnický adventní běh pohltil něžné pohlaví

Zvířecí říše by mohla být na mráz zvyklá. Jenže i tady najdete rozdíly. „Farmapark U Toma výjimkou určitě není. Přitápíme a doplňujeme stravu o vitamíny například slepičkám, králíčkům, prasátkům nebo kočičkám. Ovšem například kozy a ovečky snášejí nízké teploty statečně,“ dozvěděli jsme se v areálu na okraji Ledců u Plzně.

Zahradníci ve svojkovické Erice sledují údaje na teploměru pečlivě: „Máme zasázené macešky či petrklíče na jaro a těm trochu ve sklenících přitápíme.“