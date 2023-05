Práce na dole Na Kole v Domažlicích stále pokračují a nejen k jeho podrobnějšímu prozkoumání se starosta města Radek Wiesner a zástupci spolku Domažlický dějepis rozhodli uzavřít spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě.

Setkání a uzavření spolupráce ohledně dolu Na Kole v Domažlicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Ve čtvrtek se tak všichni společně sešli na radnici. Při této příležitosti byl předán městu i artefakt z dolu, který bude k vidění v informačním centru.

„Uspořádali jsme setkání s Vysokou školou báňskou v Ostravě, se kterou chceme navázat spolupráci. Pánové z Domažlického dějepisu otevírají pro město novou kapitolu, a to hornictví, které má zde tradici, ale bylo téměř zapomenuto. Máme zde novodobé doly, kam patří důl Na Kole, který obsahuje mnoho zajímavých hornin, a v rámci spolupráce bychom celý důl chtěli zmapovat, popsat. Byla by to taková otevřená učebnice pro žáky i lidi z okolí,“ řekl starosta Domažlic.

Zmínil také, že v budoucnu by mohl vzniknout v Domažlicích geopark.

Ze spolupráce má radost i Jaroslav Dvořák ze spolku Domažlický dějepis, který se o znovuotevření dolu výrazně zasloužil. „Spolupráce se školou už v podstatě začala, jelikož jedna ze studentek dělá již v našem dole diplomovou práci. Vysoká škola báňská provede rovněž vzorkování minerálů a hornin z dolu a prakticky se vytvoří práce, která sice možná potrvá rok, než vznikne, ale půjde o kompletní zdokumentování ložiska, což bude unikátní záležitost,“ uvedl Dvořák.

Důl byl slavnostně otevřen v říjnu minulého roku a od prvního květnového dne si budou moci zájemci prohlédnout další novou část dolu. „Chceme ukázat, jak vypadal důl, než jsme ho očistili a ošetřili. Návštěvníci se tak po prohlídce dostanou do úseku, kde v podstatě nic neuvidí, jen bahnitý zanesený povrch, nejsou vidět horniny ani minerály. Kdybychom nechali důl ve stavu, v jakém byl, tak bychom měli jen důlní dílo, kde bychom ukazovali jen chodby, což je v republice běžné. Osud nám ale přál, protože my jsme při mytí nemuseli čerpat vodu, protože šla samospádem. Kdyby měl někdo také takový nápad, tak by to udělat nemohli, aby přečerpávali 65 tisíc litrů vody,“ popsal Dvořák.

Na závěr slavnostního aktu na radnici se všichni včetně studentů podepsali do pamětní knihy města.