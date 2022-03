„Všichni pejsci jsou tříletí. Zpočátku na tom byli s psychikou špatně, reagovali na nás hodně vyděšeně. Jejich socializace může trvat zhruba dva měsíce. Teprve pak začneme hledat potenciální zájemce,“ říká Andrea Kolmanová ze spolku Storgé, který víceúčelové zařízení Borovno provozuje.

Právě bíglové se při pokusech využívají bohužel nejčastěji, a to kvůli své laskavé a vlídné povaze. „Jsme hrozně rádi, že pejsci nemusí do kafilerního boxu, ale že dostali druhou šanci na důstojný život. Vyjednávání o jejich adopci trvalo tři roky a bylo poměrně náročné. Věc jsme řešili dlouho s Krajskou veterinární správou, ministerstvem a dalšími institucemi. Nakonec se to podařilo. Pejsků budeme mít od pátku dohromady dvacet,“ vysvětluje dále Kolmanová s tím, že umožnění adopce laboratorních psů není jen zásluha spolku Storgé.

„Je to zásluha celého týmu, tedy právníka Tomáše Heide Hermanna a Beagle Clubu ČR. Sami bychom to nezvládli. Prosíme o jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní účet Beagle Clubu ČR – Bígl v nouzi Bígl hledá domov, ze kterého bude hrazena denní péče o bíglíky, veterinární péče, kastrace, výchova a výcvik pro běžný život, aby pejsci mohli odejít do adopcí co nejdříve,“ dodává Kolmanová.

Číslo transparentního účtu Beagle Clubu je: 2801346828/2010.