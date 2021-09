V rezervaci se hospodářsky téměř vůbec nezasahuje. Celé území je po dohodě s vlastníkem ponecháno samovolnému vývoji a je součástí databanky přirozených lesů ČR. Určitým zásahem do části rezervace bylo vybudování vojenské věže, která stojí na vrcholu Velkého Zvonu od 70. letech 20. století.

Přírodní rezervace Pleš chrání horský bukový prales, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les. Území na vrcholu Velký Zvon je takto zvláště chráněno už 90 let, a to od 14. listopadu 1931.

Skalní útvary opracovávali kameníci před více než dvěma stovkami let. Nesou poselství tehdejších majitelů panství Koců z Dobrše, ale i sklářů, myslivců či faráře z Pleše. Nejstarší nápis je z roku 1803. Jde o takzvané Kocovy kameny.

