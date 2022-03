Smutný pohled se každé ráno naskýtá, když se řidiči podívají na ceny pohonných hmot. Ještě v pátek stál například Diesel na Benzině v Klatovech 44,10 Kč, v neděli už to bylo 46,50 Kč. A zdražovalo se všude, Robin oil měl ceny v pátek ještě pod hranicí 40 Kč, ale v neděli už Diesel 44,50 Kč a Natural 43,90 Kč. Stejně tak tomu bude i v Běšinech, kde brali řidiči čerpací stanici útokem tak, že v neděli byla zcela bez pohonných hmot. "Bylo to šílené, poslední dny tady auta stála dlouhé fronty, lidé nakupovali i do dvousetlitrových sudů. Nechápu, na co to potřebují. Jsou chamtiví a pak nezbývá na jiné a to pak způsobí i zdražení. Dodavatelé nestačí zavážet a zásoby ubývají. Náš dodavatel chtěl cenu ještě držet pod čtyřiceti korunami, ale takhle to nejde. Jakmile nás zase doplní, tak už bude u nás litr nafty i benzinu stát 43,50 Kč," řekla paní obsluhující na čerpací stanici Robin oil v Běšinech s tím, že za roky, kdy na čerpací stanici pracuje, nic takového nezažila.