Podle jeho slov byl čtvrtek nejhezčím dnem za poslední více než dva roky. Po téměř osmi stech dnech nemusí zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice nosit roušky. V Domově, kde je aktuálně 170 klientů, se po celou dobu pandemie spotřebovalo více než 150.000 respirátorů či roušek. Počty covid pozitivních jsou nyní nízké, nicméně covidová jednotka zůstává v provozu. Tam byli umístěni senioři z celého kraje, kteří se léčili z následků onemocnění covid-19. Za tu dobu se jich tam léčily desítky. Nyní jsou tam senioři s postcovidovým syndromem.

Poslední vyléčený klient odsud odešel o Vánocích 2021. „Jen za listopad a prosinec loňského roku jsme se starali o zhruba 50 lidí,“ uvedla vrchní sestra Martina Kolářová.

Klatované si připomněli 77. výročí od osvobození města americkou armádou

Respirátor či rouška nebude chybět žádné její kolegyni. „Je to velká úleva, ale cítím se teď bez respirátoru zvláštně,“ uvedla arteterapeutka Lenka Kindelmannová. Přikyvuje i další terapeutka Veronika Čapková, která prý nevědomky po kapsách respirátor stále hledá. „Budu si dlouho zvykat na to, že už to není povinnost,“ dodala.

„Všichni si budeme muset zvyknout, že grimasy a různé projevy neverbální komunikace neschováme pod roušku,“ usmívá se vrchní sestra.

Klienti nyní především oceňují, že vidí hezké tváře sester, pečovatelek a aktivizačních pracovnic. „Je to senzace. Podívejte se okolo sebe, takové hezké holky tu máme a ony se musely schovávat za rouškou,“ uvedl 77letý klient Václav Koláček.

Všichni v domově se nyní těší na 23.června, kdy Lenka Kindelmannová chystá výjimečnou a z hlediska oboru sociální práce také unikátní výstavu. Na výstavě budou desítky děl zdejších klientů. Podle odborníků na arteterapii bude výstava výjimečná nejen svým rozsahem, ale i množstvím klientů, kteří se na jejím vzniku podíleli a také jejich velmi často vážným zdravotním stavem a s tím spojenou imobilitou. Autoři uměleckých děl jsou tedy i ležící klienti, které autorka výstavy Lenka Kindelmannová navštěvovala na jejich pokojích, kde klienti upoutaní na lůžko tvořili.