Co říkají osobnosti Plzeňského kraje na výsledky prvního kola voleb?

A úsměv mu nezmizí z tváře ani při povídání o tom, že v jako jedné z mála obcí u nich první kolo prezidentských voleb vyhrál generál. Obyvatelé jsou tam na to dokonce pyšní. „Je to dlouhodobá tradice, u nás vždy vyhrávali pravicoví kandidáti. Bylo to u nás vždy trochu jinak než jinde. Spousta lidí se nenechala uplatit řečmi a dala na svůj úsudek. Nebylo tak pro mě překvapením, že zde vyhrál Petr Pavel. Překvapilo mě spíše, že těch voličů, kteří volili jinak, bylo mnohem méně,“ říká starosta a mimo jiné přiznává, že tím, že se u nich volí jinak bývá trnem v oku některým politikům z okolí, kteří se je už snažili i přemlouvat, zda nechtějí změnit názor, především v komunálních či senátních volbách.

Do druhého kola má Kraml jasno a jeho hlas opět dostane generál: „Připadá mi slušnější, projev má kultivovanější a je decentnější. Myslím, že na hlavu státu se více hodí. Je srovnanější a nedočkáme se od něj přešlapů a vystoupení, na která jsme byli zvyklí nyní. Těšíme se na změnu, takže bych nechtěl volit kandidáta podobného tomu, který tam byl doposud.“

Klatovsko ovládl Babiš, na Šumavě se volil Pavel

V odpoledních hodinách je těžké v obci někoho potkat, všichni jsou v práci nebo ve škole, ale přeci jen se objeví hezky upravená paní, která jde na odpolední procházku a vřele se pustí do řeči. „Jsem pyšná na naši obec, jak zde volíme, protože si myslím, že zde převládají uvědomělí lidé, vědí, co je pro budoucnost našich vnoučat a pravnoučat důležité,“ říká Marta Šandová, která má jasný názor na to, proč volila generála. „Tady nejde o nás, ale o naše potomky. My už si za peníze, které nám bude Babiš strkat jenom proto, aby zadlužil naše potomstvo, které jsme svědomitě a s láskou vychovávali, nekoupíme ani zdraví ani mládí. Pan Pavel mě oslovil svou skromností, tím, že není tak útočný a falešný. Přijde mi, že pro tuto dobu je to skutečně správný člověk, který dokáže dát nejen jistotu mladým, ale i nám starším. Zároveň nebude znevažovat naši republiku ve světe, to mě ponižuje.“

A stejný názor mě tak zřejmě většina obyvatel, jelikož tam Petr Pavel získal 55,35 % hlasů, což je 31 z možných 56, Andrej Babiš jich měl 10, Danuše Nerudová 9, zbylé hlasy patřily dalším kandidátům.