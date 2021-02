Výstavba nového pavilonu Klatovské nemocnice vyjde odhadem na 300 až 500 milionů korun.

Klatovská nemocnice | Foto: Deník / Daniela Loudová

Stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice připravuje vedení Plzeňského kraje. Stavět by se mělo začít do čtyř let. Kraj v tomto zařízení chystá rovněž stavbu oddělení dialýzy a vybudování nového urgentního příjmu.