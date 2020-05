Cyklistů na silnicích a cyklostezkách v Plzeňském kraji každým rokem výrazně přibývá, a tak vedení kraje v letošním roce chystá novou koncepci cyklodopravy, díky které má vzniknout síť cyklotras. Snahou kraje je vést trasy tak, aby se cyklisté vyhnuli frekventovaným silnicím.

Do cyklistické infrastruktury Plzeňský kraj v letech 2017 a 2019 investoval 109 milionů korun. „Letos velice podrobně připravujeme novou koncepci na rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy. V současné době dokončujeme několik stezek a zároveň zpracováváme nové vyhledávací studie,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Kraj připravil koncepci cyklotras už v roce 2012 – trasy vedly po méně vytížených silnicích. „V Plzeňském kraji je ale nevýhoda, že centrum (město Plzeň – pozn. red.) se nachází uprostřed a od něj se paprskovitě rozbíhají silnice první třídy. To znamená, že se těžko nalézají souběžné silnice, které nejsou tolik frekventované,a mnoho lidí tak využívalo právě silnice první třídy. Snažíme se tedy o to, abychom stezky nevedli po silnicích, ale spíše po polních a lesních cestách. Zároveň jsme si stanovili prioritní stezky, které jsou víceméně dané celostátní koncepcí. “ vysvětlil náměstek.

Kraj se podle Čížka nejvíce zaměřil na mezinárodní trasu CT3 Praha-Plzeň-Regensburg; v kraji je to tedy část z Plzně do Domažlic. „Zde je hotovo už mnoho úseků, například kolem Stoda. Nyní se pokračuje v okolí Staňkova a Holýšova,“ poznamenal.

Zprovoznit by se letos měla také oblíbená Brdská magistrála z Plzně do Brd. „Pouze od Starého Plzence do Šťáhlav budou ještě fungovat provizorní trasy. Tam totiž do budoucna počítáme s tím, že cyklostezka povede podél železniční tratě, která se bude zdvoukolejňovat. Tato trasa se ale zásadně vyhýbá silnicím první třídy,“ upozornil náměstek.

Pracuje se rovněž na úseku trasy CT3 z Plzně do Dobřan, která se pro západočeskou metropoli v poslední době stává stále důležitější. „Mnoho lidí trasu využívá takék cestám do zaměstnání nebo jako spojnici mezi obcemi,“ dodal Čížek.

SCHVÁLILI DOTACI

Rada Plzeňského kraje v pondělí schválila poskytnutí dvacetimilionové dotace právě na cyklistickou infrastrukturu. Díky financím bude opravena například cyklostezka CT3 mezi Ejpovicemi a Kyšicemi, vznikne dílčí úsek CT3 ze Semošic do Křenov nebo bude vytvořené pumptrackové hřiště v Železné Rudě, které už nyní město připravuje.

„V blízkosti fotbalového hřiště vznikne volnočasová dráha pro mládež,“ sdělil starosta Železné Rudy Filip Smola.

Významné trasy v Plzeňském kraji

CT 3: Regensburg – Plzeň -Praha

CT 37: Panevropská cyklotrasa Paříž – Plzeň – Praha

CS 31: Plzeň – Nepomuk -Jihočeský kraj

CS 33: Klášterní cyklotrasa

CS 37: Stříbro – Konstantinovy Lázně – Klášter Teplá

CS 35: Plzeň – Kralovice -Chyše

CS 36: Magistrála Český les

CS : Otavská cyklotrasa

CS 38: Plzeň – Klatovy – Nýrsko – Železná Ruda

CS 315: Brdská magistrála

CS 352: Vnitřní krajský okruh

CS 2151: Plzeňský okruh

CS : Stříbro – Tachov