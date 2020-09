Více než dvacet pejsků soutěžilo v kategoriích kříženci a malá a velká plemena. „V každé z kategorií získají soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, hodnotné ceny a postoupí do finále, kde bude vyhlášen pejsek roku 2020, 1. vicepejsek a 2. vicepejsek. Letošní jubilejní ročník je bohužel trochu smutný, protože řada lidí se kvůli strachu z koronaviru ze soutěže odhlásila,“ říká Václav Vůcha ze Základní kynologické organizace v Křimicích, která soutěž pořádá.

Pejsci byli rozděleni do „soutěžních kruhů“, kde je posuzovala a bodově hodnotila odborná porota. „Soutěž probíhá dvoukolově a v každém kole jsou psi posuzováni jinou porotou, aby to bylo spravedlivé,“ vysvětluje dále Vůcha s tím, že pejsci mohli také soutěžit o nejsympatičtějšího psa, psa šikulu nebo o psa parádníka.

„Lidé si mohou také obléci svého mazlíčka do různých oděvů. Pejsci pak soutěží v tom, kterému to nejvíce sluší, tedy o největšího parádníka. Pejsek šikula by měl porotě ukázat něco, co dovede – některý třeba nosí aporty, jiný zase tancuje. O psa „sympaťáka“ pak hlasují diváci,“ popisuje Vůcha.

„Soutěžíme tady dnes s čistokrevným australským ovčákem Montym, kterému jsou dva roky. Monty soutěžil v kategorii velkých plemen, kde porotě ukazoval, jaké povely umí, tedy sedni, lehni nebo podej pac. S výcvikem jsme začínali už od mala, pejsek se nejprve musí naučit, že přiběhne na zavolání jeho jména,“ říká majitelka psa Montyho Tereza.

Výtěžek ze startovného i dobrovolné vstupné diváků věnuje Základní kynologická organizace už dlouhá léta na pomoc postiženým lidem a zvířatům v nouzi. „Akci pořádáme proto, abychom někomu pomohli, a ne, abychom na soutěži vydělali. Řadu let jsme výtěžek darovali Zvíkovecké kytičce. Letos bychom chtěli peníze věnovat mladé dívce z Plzně, která byla politá kyselinou,“ dodává Vůcha.