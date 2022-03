„V části bývalého kulturního domu Peklo se v tento okamžik připravuje zázemí pro ukrajinské uprchlíky. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZSPK) si pro jejich krátkodobé ubytování vybral už dříve halu Lokomotivy pro 100 lidí. Vzhledem k tomu, že nápor na halu se v poslední době snižuje, usoudili jsme, že lidem z Ukrajiny zajistíme zázemí právě v KD Peklo, kde budou mít komfortnější ubytování, než na Lokomotivě,“ vysvětlil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Nové nouzové ubytování pro Ukrajince by mělo být podle něj spuštěno do konce tohoto týdne, nejpozději příští týden v pondělí. „Bude sloužit lidem, kteří potřebují krátkodobé ubytování. Ubytovací zařízení bude plnit dvojí funkci - bude možné se v něm ubytovat na dobu maximálně 30 dnů a poté si najít standardní bydlení a dále bude sloužit lidem, kteří přijedou do města v noci a nebudou se schopni odbavit v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU). Tyto lidi bude HZS v noci převážet právě do KD Peklo a ráno opět do KACPU, kde si vyřídí potřebné dokumenty,“ řekl dále radní.

Uprchlíci, kteří zůstanou v KD Peklo po dobu 30 dní, budou ubytováni v prvním nadzemním podlaží. Kapacita je zde 38 lůžek. „V přízemí pak budou vyhrazeny rezervní pokoje pro dalších 70 lidí. Součástí KD Peklo bude samozřejmě také zázemí pro maminky s dětmi. Kromě tohoto dětského koutku tu bude lidem také k dispozici společenská místnost, kde si budou moci uvařit a najíst se. Dohled nad místem bude zajišťovat Městská policie Plzeň 24 hodin denně,“ dodal Zrzavecký.

Nedaleko od nového nouzového ubytování pro uprchlíky bude v prostorách na adrese Dominikánská 9 organizace Člověk v tísni provozovat poradenské centrum pro Ukrajince. „Budeme pomáhat s bydlením, sháněním zaměstnání a vzděláváním dětí. Na projektu s Člověkem v tísni spolupracují organizace Tady a teď a Ponton, klíčovým partnerem je ukrajinská občanská iniciativa. Součástí projektu bude i prostor pro síťování ukrajinské komunity s cílem aktivizování jejích vnitřních zdrojů. Ukrajinci si nejvíce pomáhají mezi sebou, potřebují k tomu ovšem zázemí a odbornou pomocí v některých specifických oblastech, například v pracovně-právních vztazích nebo ve vzdělávacím systému. Cílem je pomoci co největšímu množství utečenců integrovat se do české společnosti nebo se cítit bezpečně v cizí zemi před plánovaným návratem domů,“ vysvětlil Jakub Paleček, ředitel pobočky Člověka v tísni v Plzeňském kraji. Dům v Dominikánské ulici do současné doby užívala Západočeská univerzita v Plzni na základě nájemní smlouvy. „Podařilo se nám dohodnout s univerzitou ukončení nájemní smlouvy ke konci března a objekt teď můžeme nabídnout pro zázemí organizacím zajišťující humanitární služby,“ doplnil náměstek primátora David Šlouf.