Ochránce přírody na obou stranách hranice trápí záplava aut na území národního parku. „Neznáme přesné číslo, ale víme, že absolutní většina návštěvníků využívá individuální, tedy automobilovou dopravu, což je velký problém. Přináší to větší provoz na šumavských silnicích, vyšší počet střetů se zvěří, a to i s chráněnými živočichy, zhoršení životního prostředí, hluk a také problémy s parkováním. Někdy je aut tolik, že lidé parkují i ve vjezdech do lesů atd. Vystavují se tak hrozbě pokuty,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. V NP Bavorský les (NPBL) mají dokonce přesně spočítáno, že autem tam cestuje 87 procent návštěvníků.

Návrh, jak tomu čelit a zatraktivnit hromadnou dopravu, nabízí dopravní koncepce, kterou NPBL aktuálně zpracovává. Klíčové body na nedávném setkání v Sankt Oswaldu blízko českých hranic vysvětlila Teresa Schreib, odpovědná ve správě národního parku za cestovní ruch a regionální rozvoj. „Kombinace parkovacích naváděcích systémů, dočasných parkovacích míst a kyvadlových autobusů má v budoucnu zabránit parkovacímu chaosu v návštěvnických hotspotech. Nejprve bude projekt vypracován jako pilotní projekt pro oblasti Zwieslerwaldhaus, Waldhäuser a Finsterau v úzké koordinaci s okresy a obcemi,“ informovala tisková kancelář NPBL. Při placení za parkovné by měla být dle dostupných informací uplatněna filozofie, že čím blíže k cíli, tím vyšší cena.

Na území NP Šumava se již někde za odstavení vozu platí. „Uvnitř obcí, jako jsou Modrava, Prášily atd., je parkování zpoplatněno, jde to do obecních rozpočtů. I některá parkoviště patřící národnímu parku už jsou dlouhodobě zpoplatněná, např. Gerlova Huť u Železné Rudy, zpoplatněná jsou i parkoviště u návštěvnických center v Srní a Kvildě. Nově je zpoplatněno parkování u Hradlového mostu u Modravy,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák s tím, že příjmy z parkování jsou sice malé, nicméně slouží na údržbu ploch, odklízení sněhu atd.

Doplnil, že mnohé parkovací plochy jsou stále zdarma a v tuto chvíli národní park jejich zpoplatnění neplánuje. Mimo jiné z finančních důvodů, neboť osadit malé parkoviště, kam se vejde šest, osm aut, parkovacím automatem, je ekonomicky nevýhodné. Ochranáři by byli rádi, kdyby lidé dávali více přednost hromadné dopravě, ale uznávají, že je třeba na ní zapracovat, ani současné Zelené autobusy nejsou podle nich optimální variantou. Problém však je sladit zájmy ochránců přírody, obcí, dvou krajů, dopravců atd. „Ideální by bylo, kdyby byla ve větších městech, jako jsou Železná Ruda, Sušice nebo Vimperk, sběrná parkoviště. Lidé by odtamtud jeli hromadnou kyvadlovou dopravou na Šumavu. To je zatím velmi mladá myšlenka, s obcemi jsme o tom ještě ani nejednali, byť v minulosti už o tom ve Vimperku uvažovali, nechali si zpracovat koncept, ale nakonec to nedopadlo, je to finančně velmi náročné,“ uvedl Dvořák. Do budoucna by se podle něj měla zlepšit informovanost o naplněnosti parkovišť na Šumavě. „Pomocí aplikace či webu by se lidé např. dozvěděli, že na parkovišti na Modravě jsou poslední dvě volná místa. Tak by se předcházelo tomu, že někam jedou zbytečně a parkují, kde nemají,“ uzavřel mluvčí NP Šumava.