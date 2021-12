Kontroly

Stejně jako v jiných lyžařských střediscích se při nákupu skipasu (online nebo u kas) musí dospělý lyžař prokázat potvrzeným certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Netýká se dětí do 12 let. Organizované skupiny dětí a mládeže ve věku 12-18 let jako jsou školní lyžařské kurzy nebo sportovní oddíly mohou bezinfekčnost doložit i platným PCR testem účastníků kurzu/tréninku. „Máme už na startu sezony nahlášenu účast několika lyžařských kurzů, takže potom co si zkontrolujeme jmenný seznam, tak oproti platným potvrzením o očkování, prodělané nemoci nebo PCR testu, vydáme skipasy. V této věkové kategorii se to ale netýká jednotlivců, těm bohužel skipas jen na platný test nevydáme, musí být stejně jako dospělí očkováni nebo být pro prodělání nemoci,“ upozornil Kasík.

Zaměstnanci areálu budou dále namátkově certifikáty kontrolovat i hlídat dodržování 1,5metrových rozestupů při nástupu na lanovku nebo ochranu dýchacích cest při jízdě lanovkou (týká se všech s výjimkou členů jedné rodiny). Pro ubytovací provozy, občerstvení, půjčovnu, servis apod. platí pak stejné hygienické podmínky jako jinde. Lanovka zahajuje celou zimní sezonu provoz v 8.30 a končí v 16 hodin.

Hned první den bude v provozu půjčovna, servis i lyžařská škola. Otevřena budou též všechna místa s občerstvením. Lyžaři si ještě do 17.prosince užijí nejnižších cen vedlejší sezony. Celodenní skipas pro dospělého vyjde při nákupu online na 575 korun a o 5 % je pak dražší u kas - za 605 korun.

Postupně budou do Vánoc přibývat další sjezdovky. „Jako druhou v pořadí připravíme rodinnou Spodní Šanci, kde pak bude i večerní lyžování. Pokud by v dalších dnech připadlo více přírodního sněhu, tak se budeme snažit co nejrychleji rolbami upravit i ostatní tratě areálů,“ dodal Kasík.

Krédem šumavského střediska je otvírat pouze ty sjezdovky, kde je dostatečné množství přírodního nebo technického sněhu, jinak zůstávají pro veřejnost zavřené a lyžování je na nich zakázáno.