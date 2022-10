Tisíce lidí vyrazily v sobotu do areálu Plzeňského Prazdroje, aby oslavily 180. výročí uvaření první várky legendárního ležáku Pilsner Urquell. Návštěvníky potěšila nejen hudební vystoupení kapel jako Alice či Monkey Business, ale také speciální prohlídky pivovaru a další bohatý doprovodný program.

Svůj um tam předváděli i plzeňští bednáři. Jejich tradiční řemeslo totiž k pivovaru neodmyslitelně patří. „Lidem předvádíme technologický postup výroby sudu, výrobu malého soudku, máme tady ukázku bednářského nářadí,“ řekl Deníku bednář Jan Hájek s tím, že zájemci si mohou vyzkoušet také opracování dřeva základními nástroji. „Máme tady také ale smolu, aby návštěvníci věděli, z čeho se skládá. Vysvětlujeme jim postup vaření, tedy přípravy smoly a postup smolení,“ vyjmenoval bednář.

O řemeslo, které bylo na konci roku 2018 zapsáno na národní seznam kulturního dědictví, byl v sobotu odpoledne ohromný zájem. Někteří si dokonce i sestavení sudu vyzkoušeli. „Ono to vypadá jednoduše, ale žádná legrace to tedy není. Člověk musí mít v rukou ten správný grif. Jsou to šikovní kluci,“ pochválil návštěvník František.

Podle Jana Hájka je na výrobě sudu nejpracnější samotné vyhoblování sudu. „Člověk to musí pečlivě vyhoblovat tak, aby vše sedělo a dalo se to spárovat,“ vysvětlil bednář.

Za pivem až z Ostravy

Po covidové pauze navštívila tradiční plzeňský festival piva také Lenka Trojanová z Plzně s rodinou a přáteli. „Chodíme sem s přestávkami už patnáct let. Jezdí sem za námi i kamarádi z Ostravy, ti jsou pokaždé unešení. Já se nejvíce těším na Davida Kollera a na Dana Bártu. Ale děti teď právě paří na Pokáčovi,“ sdělila nadšeně Plzeňanka.

