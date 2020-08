Dva potomky přivedla na svět v úterý šestiletá samice lva berberského Tamika z plzeňské zoo. "Je to lev a lvice," upřesnil mluvčí zoologické zahrady Martin Vobruba.

Lvice a lvíček, kteří se v úterý narodili samici lva berberského Tamice. Foto: Lenka Václavová | Foto: Lenka Václavová

Tamika je již matkou samice Amiry a trojčat z roku 2018. V uplynulých měsících postupně odcestovali odchovaní lvi do nových zoo – samice Amira do rakouského Herbersteinu, kde je již matkou trojčat. Baqir, Deema a Luisa (Esma) do různých francouzských zoologických zahrad.