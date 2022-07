Plzeň znovu rozšíří zóny placeného stání. Řidiči tak budou nově od 1. srpna platit za parkování na Petrohradě, v centru města mezi Klatovskou, Tylovou, Kotkovou a Přemyslovou ulicí poté od 1. září. „Na Petrohradě bude zpoplatněno celé území mezi ulicemi Lobezská, Železniční, Slovanská a Plzenecká, resp. Táborská. Cena za parkovné se nemění a činí 10 korun za hodinu v pracovní dny od 7 do 19 hodin, maximálně 60 korun za den. Rezidenti s trvalým pobytem v dané lokalitě zaplatí za parkovací kartu 700 korun na rok, pro ostatní předplatitele stojí parkovací karta 7000 korun na rok,“ uvedl Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

Od září bude rozšířena zóna C západně od Klatovské třídy, která zahrne celé území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova. Část těchto ulic je dnes v zóně F. Zde bude základní sazba 20 korun za hodinu v pracovní dny od 7 do 19 hodin.

Rezident za parkovací kartu v této oblasti zaplatí 700 korun za rok, ostatní předplatitelé 12 500 korun. Důvodem přeřazení některých ulic do zóny C je velké vytížení parkovacích stání, a tedy snaha o regulaci parkování a zajištění většího množství parkovacích stání hlavně pro rezidenty. Dále budou do placených zón od 1. září zahrnuty dvě menší oblasti v ulicích Pallova (zóna B) a Ukrajinská (zóna D).

Hlavním důvodem pro zřizování zóny placeného stání je regulace dopravy v klidu, tedy parkování. Pokud by město parkování neregulovalo, poptávka by na většině území města převýšila nabízený počet parkovacích míst a došlo by k přeplnění ulic a omezení dalších funkcí veřejného prostoru. „Parkování v místě bydliště trápí stále více občanů. Vyslyšeli jsme proto jejich prosby a spolu s městskými obvody se snažíme situaci řešit. Jsme přesvědčeni, že parkovací zóny spolu s budováním P+R parkovišť a spolehlivou a kvalitní veřejnou dopravou představují klíčové opatření rozumné parkovací politiky, která je nástrojem pro ovlivnění dopravy hlavně v centru. Teď rozšiřujeme parkovací zónu na Petrohradě a stávající zóny kolem Husovy ulice, další rozšíření západně od Klatovské či na Slovanech připravujeme,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule a dodal: „Zatímco na západě počet aut na obyvatele klesá, u nás je bohužel stále trend opačný. A s tím rostou i nároky na parkování. Vybudování jednoho parkovacího místa přitom stojí městskou kasu až 125 tisíc korun, jeho roční údržba pak přibližně 750 korun. Cena roční parkovací karty pro rezidenta tak v podstatě pokrývá jen náklady na údržbu.“

„Zřízení zóny je výhodné zejména pro osoby s trvalým pobytem v území, protože si mohou zakoupit poměrně levné dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní uživatele má tento systém přimět ke zkrácení doby parkování, většímu využívání jiných forem přepravy anebo k většímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ dodal Vohradský.

Nové zóny jsou koncipovány jako smíšené. To znamená, že držitelé parkovacích karet (dlouhodobých oprávnění) budou využívat stejná místa jako ti, kteří budou mít oprávnění krátkodobé (parkovací lístek). Lístek lze již nějakou dobu zakoupit nejen v automatu, ale i pomocí mobilní aplikace Park Simply Plzeň. Rovněž parkovací karty lze pořídit i na základě elektronického podání. Díky tomu bylo možné snížit počet parkovacích automatů instalovaných v nových zónách.

Náklady na zprovoznění parkovacích zón v letošním roce činí cca 6,5 milionu korun.

První zóna placeného stání vznikla v Plzni v 90. letech minulého století, od té doby se pomalu rozšiřuje, jak ve městě přibývá aut. Poslední rozšíření v lokalitě Na Jíkalce bylo v roce 2018. Nedostatek parkovacích míst musí město řešit hlavně ve starší blokové zástavbě činžáků a v sídlištích, která vznikala v době, kdy mít automobil bylo něco výjimečného a mít dva v rodině, jako je tomu často nyní, rozhodně nebylo běžné. Zatímco stávající stavební zákon na parkovací místa pro nově vznikající bytové jednotky i nebytovou výstavbu myslí, u dříve postavených domů a bytů tomu tak nebylo. Jejich majitelé tak žádají prostor na parkování v blízkosti svého bydliště, a to na úkor veřejného prostoru se zelení či jinými zkrášlujícími prvky.