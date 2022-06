Z pátku na sobotu toho Jitka Zdvořáková moc nenaspala. Už před šestou hodinou se zařadila v areálu letiště nad Rokycany do početného štábu pořadatelů 57. Podbrdské výstavy psů. „Přihlášeno je 684 čtyřnohých přátel, takže to bude docela na krev,“ předpovídala žena, která s kolegyní inkasovala od návštěvníků vstupné.

Na ploše letiště si ti nejčilejší účastníci, kteří se sjížděli ze všech koutů Čech od sedmé hodiny, vybírali místa, která by jim poskytla alespoň trochu stínu. Někteří si i postavili stany, instalovali slunečníky a čekali na devátou hodinu, kdy obří akce byla oficiálně zahájena. „Bez členů rokycanské a hrádecké organizace kynologů by to nešlo. Pomáhají ovšem i naši přátelé z Dobřan, Plas, Prahy a jiných lokalit. A dík patří městu Rokycany. Nejen za dotaci, ale také za ceny pro účastníky dětských soutěží,“ zdůraznila ředitelka výstavy Anna Čechová.

V nynější osvědčené sestavě fungují pořadatelé pětadvacátým rokem. Pozvali devět rozhodčích pro stejný počet kruhů, v nichž se klasicky posuzovala stavba těla, chrup, chování psa atd. S tím, že zastoupena byla všechna plemena s výjimkou německých ovčáků a speciální soutěž byla určena pražským krysaříkům.

Pejsci obdrželi výborné nebo velmi dobré hodnocení. Nejlepší jedinec pak převzal pohár starosty Václava Kočího. Vyhlášen byl i nejúspěšnější chovatel z Rokycanska.