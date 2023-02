Vše se odehrálo 4. října 2021 po 13. hodině u Borského parku na chodníku před Hotelovou školou v Plzni před mnoha svědky. Čtyři zmlácené studentky, které si z události odnesly šrámy na těle i na duchu, Deníku sdělily, že vše začalo tím, že problémová studentka dala jedné z nich facku. Když se jí druhá z party zastala, přivolala si konfliktní dívka na pomoc trestné komando. A to se vskutku činilo. Ostatně, není divu. Jeho součástí byl i Dušan Ščuka (61), který v roce 1997 v Plzni chladnokrevně popravil svoji partnerku střelou do zátylku. Dostal za to 15 let vězení, trestán ale byl i za kuplířství či výtržnictví. „Spravedlnost“ šly zjednat i sestry Marie (23) a Karolína (27) Rykrovy. První z nich není čtenářům Deníku neznámá, nedávno byla soudem potrestána za to, že vylákala muže do auta za účelem sexu a její kumpáni ho pak zbili a všichni ho společně oloupili. Teď je ve výkonu trestu.

Jako první zaútočila na jednu ze studentek právě Marie. Opakovaně ji udeřila pěstí do obličeje a hlavy, kopla ji do levého boku a hýždí. Když se dívka bránila a agresorce dala facku, přišla Marii na pomoc Karolína, která nebožačku uhodila do hlavy. Pak ji ještě Marie dvakrát kopla do kolene a poté udeřila do zad. Když přišla studentce na pomoc její sestra, vyfasovala také kopance. „V průběhu této potyčky Ščuka uhodil do hlavy přihlížející svědkyni, která upadla na zem, poté přistoupil k další svědkyni a pěstí ji udeřil do obličeje,“ popsal státní zástupce Štefan Oravec s tím, že když dívka spadla na zem, tahaly ji sestry Rykrovy za vlasy. Dodal, že studentky utrpěly různá zranění a událost se na nich podepsala i psychicky. „Dodnes mám strach, zvlášť když vidím Romy u školy,“ řekla Deníku jedna z dívek.

Obžalovaní u soudu vše přiznali a požádali prostřednictvím svých obhájce o uzavření dohody o vině a trestu. To se jim skutečně podařilo a soudce Ondřej Klůs dohodu schválil. Nekonalo se tak žádné dokazování a především vyvázli s mírnými postihy. Karolína Rykrová a Dušan Ščuka dostali shodně sedmiměsíční tresty, podmíněně odložené na zkušební dobu 16 měsíců, oba musí navíc zaplatit peněžitý trest ve výši 10 000 korun. Marii Rykrové soud prodloužil pobyt ve věznici o šest měsíců. Obě sestry také musí společně jedné z poškozených uhradit nemajetkovou újmu ve výši 20 000 korun. Pokud by starší Rykrová a Ščuka nezaplatili pokutu, šli by do vězení na sto dní.

