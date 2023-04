S blížícími se Velikonocemi vrcholí v Mariánských Lázních přípravy dvou zajímavých akcí. V pátek a sobotu se na kolonádě koná Velikonoční jarmark, v neděli pak Lesní mlýn přivítá folklorní soubor Marjánek.

Velikonoční jarmark chystají na kolonádě, Marjánkovské Jarnění v Lesním mlýně | Foto: Foto poskytla Elena Sorokina

Velikonoční jarmark na kolonádě se koná v pátek i sobotu, vždy od půl jedenácté do šesti hodin večer. „Návštěvníci se mohou těšit na regionální prodejce, tradiční výrobky od místních farmářů a dobré jídlo a pití. Představeny budou tradiční české pokrmy, ale labužníci tam najdou třeba i italské sýry. Na akci nebudou chybět ukázky tradičních řemesel, jako je kovářské řemeslo a pletení pomlázek,“ informovala Deník Elena Sorokina z lokální destinační agentury KIS Mariánské Lázně.

Organizátor jarmarku Tomáš Richter uvedl, že v sobotu se mohou nejmladší účastníci těšit na dětské dílničky. „Prvních 200 dětí obdrží dáreček v podobě vajíčka z keramické hmoty, které si mohou vyzdobit podle své fantazie a odnést s sebou domů. Pro děti bude po oba dva dny připraveno malování na obličej,“ dodal. Akce se koná za podpory města Mariánské Lázně a společnosti ENSANA Group.

O Velikonoční neděli mohou zájemci navštívit Lesní mlýn, kde se koná tradiční akce za účasti folklorního souboru Marjánek. „Návštěvníky čeká masopustní průvod, hledání vajíček, těšit se můžou na tematická vystoupení, pletení pomlázek, tvořivé dílny pro děti a v neposlední řadě na výborné občerstvení z místní kavárny,“ sdělila Elena Sorokina s tím, že jistě nebude chybět ani dobrá nálada. Akce se koná od 14 do 16 hodin v hotelu Lesní Mlýn, a to za podpory města Mariánské Lázně.

Počátky folklorního souboru Marjánek sahají do poloviny devadesátých let, kdy v Mariánských Lázních působil dramatický kroužek, který se postupem času orientoval na zachovávání obyčejů z Chodska. Ke konci devadesátých let soubor vstoupil do Folklorního sdružení České republiky. V roce 2004 založil Občanské sdružení folklorní soubor Marjánek, které od roku 2005 pořádá folklorní festival Mariánský podzim. Počet členů souboru se pohybuje mezi 40 až 50 od 4 do 25 let. Od roku 2004 soubor doprovází vlastní dudácká muzika, která hraje ve složení dudy, klarinety, housle, basa a vozembouch. Celý soubor vystupuje v chodských krojích pro běžné i slavnostní příležitosti.