Už během coronavirové pandemie se v lázeňském území objevilo mnoho cedulí, že domy a nebytové prostory jsou tam k prodeji nebo k pronájmu. Skladba aktuálně volných nemovitostí se za poslední dobu změnila, některé se podařilo obsadit, ale přibyly nové. "Po covidu přišla válka na Ukrajině a nyní to velké zdražování. To jsou tři základní faktory, které nás ovlivnily. Jen stěží uhradíme nájem, který musíme platit včas. Je to těžká doba. Že nejsou Rusové, je známé, ale oni nejsou ani Arabové. Je to zkrátka bída," konstatovala prodavačka šperků ze Staré Louky paní Halina.

To prodavačka Ivana z dalšího obchodu se šperky a sklem byla mnohem kritičtější. "Klientela není a jak to tak vypadá, tak ani nebude. Nikdo pro Karlovy Vary příliš mnoho nedělá a nevypadá to dobře. Schází nám turisté ze zahraničí. Ti, kteří tady jsou, spíše městem jen proletí. Jde hlavně o krátkodobé výletníky z Německa. Hodně lidí se bojí kvůli rostoucím cenám utrácet. Mám obavy, že to naše město, které je na cestovním ruchu závislé, ošklivě odnese," komentovala aktuální situaci prodavačka.

Mehmet Gudař provozuje kavárnu v Krásné Královně, jedním ze symbolů Staré Louky, už patnáct let. "Dříve bylo dobře. Zlaté časy ale skončily. To, co teď zažíváme, je naprostá tragédie. Nevíme, co bude zítra, a přitom stále doufáme, že bude lépe. Momentálně jsme na tom tak, že stěží zaplatíme náklady. Je třeba si ale uvědomit, že turistická sezóna v Karlových Varech je velmi krátká, končí už v září. Ze zákazníků máme teď jen Němce, ti ale neutrácejí," svěřil se podnikatel.