„Letos je poptávka po obložených chlebíčcích snad ještě vyšší, než v minulých letech. A to i přes mírné zdražení. Dokonce jsme je museli ve výrobně i přiobjednávat,“ říká Romana Sobotková, vedoucí pekárny Peko - Němečková ve Františkánské ulici. „Samozřejmě nejvíce se prodávají jako vždy klasické se šunkou, a také s debrecínkou nebo vejcem. Sama si na Silvestra určitě také dám,“ usmívá se. Plný tác obložených chlebíčků si nese domů i paní Marta z Plzně. „Nekupuji je pravidelně, ale dnes máme oslavu, takže jsem vzala ty nejoblíbenější, se šunkou a s vejcem a majonézou.“ vysvětluje.

Resuscitovala konvici, z chlupatého psa se vyklubala kojící žena

Obdobná situace je v pekařství Tritia v Riegrově ulici kousek od náměstí Republiky. I zde museli zdražit, ale pokles zájmu určitě nepociťují. „Nejvíce mají lidé v oblibě chlebíčky se šunkou a ty s vajíčkem a majonézou. Ale hned za chlebíčky je největší zájem o zákusky. Nejčastěji o věnečky, bezé rolády a indiánky,“ říká prodavačka Dagmar Filípková. Její slova potvrzuje i skupinka plzeňských seniorek, které zde u stolečku ukrajují z talířků sladký větrník a bezé roládu. „Chlebíčky už máme doma v ledničce, tady si dáváme raději něco sladkého,“ říká Plzeňačka Anna Douchová. Hodně objednávek mají letos i v pekárně U mlsného anděla v plzeňské Alšově ulici. „Na silvestrovské oslavy si lidé nejčastěji kupují chlebíčky obložené šunkou, ale oblíbené jsou i kombinované, se suchým salámem nebo vajíčkem,“ říká prodavačka Irena Benešová. „Já sama je budu mít na silvestrovském stole také,“ směje se.

Šunkový chlebíček je nejoblíbenějším na českých silvestrovských hostináchZdroj: Deník/Pavel Bouda

Ani v Klatovech není situace jiná. "Šunkové chlebíčky vedou. Pak se hodně berou s debrecínkou, méně už sýrové a se suchým salámem. Zájem bych řekla, že je stejný. Možná nakupuje více lidí, ale berou jich méně, protože každý šetří,“ potvrzuje jedna z prodavaček v klatovských lahůdkách. "My jsme většinou chlebíčky dělali, někdy jsme se koupili, když jsme nestíhali. V dnešní době jsou ale suroviny tak hrozně drahé, že vyjde levněji nakoupit chlebíčky hotové,“ říká zákazník Jan Papoušek z Klatov. „Jen za půl kila šunky dáte přes stovku a to už mám čtyři až pět hotových chlebíčků. A to potřebujete ještě mnoho dalších surovin. Takže my jsme letos nějaké chlebíčky nakoupili a pak děláme spíše klasické jednohubky s česnekovou pomazánkou, to je nedílná součást každé oslavy," dodává.

A jak vlastně tradice této české speciality vznikla? Píše se rok 1916 a pražský lahůdkář Jan Paukert připravuje svačinky pro hudebníka Jana Skramlíka. Protože obložené chleby se šunkou byly moc velké a naopak jednohubky malé, vymyslí velikostí vyhovující malý obložený chlebíček. Chodit k němu pak začala i tehdejší umělecká smetánka: Vlasta Burian, Ema Destinnová. Hugo Haas nebo Oldřich Nový. A pak už se novinka rychle šířila a rozšiřovaly se i chuťové i surovinové kombinace, které se na zdobení chlebíčku používaly. Ale ať už to byly různé druhy sýrů, paštiky, kaviár, ovoce či plátky rostbífu, stále zůstává tím nejoblíbenějším chlebíček šunkový.