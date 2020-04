Na železničním přejezdu u Kamenného Újezda vyhasly tři životy. V osobním autě zemřely po srážce s osobním vlakem dvě děti ve věku 5 a 17 let, střet nepřežila také třiadvacetiletá žena.

Záchranná služba odvezla z místa nehody i další členy pětičlenné osádky automobilu, čtyřiadvacetiletého řidiče a čtyřleté dítě. „Muže jsme v kritickém stavu transportovali vrtulníkem na emergency do fakultní nemocnice. Dítě bylo transportováno pozemní cestou na akutní příjem,“ řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

„Muž leží s poraněním hlavy na jednotce intenzivní péče ve stabilizovaném stavu, stabilizované je i dítě, které je hospitalizováno na běžném oddělení,“ sdělila Deníku v podvečer administrátorka FN Plzeň Andrea Mašínová.

Podle informací Deníku se jednalo o rodinu z Nýřan, která se společně s příbuzným vracela z návštěvy v Kamenném Újezdu. „Jsme z toho všichni zdrceni,“ řekl Deníku obyvatel Nýřan, který nechtěl být jmenován.

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu, kde se kříží trať z Nýřan do Heřmanovy Huti se silnicí do Kamenného Újezda. „Rozhledové poměry na tom přejezdu jsou dostatečné. Podle informací od hasičů, které mám, stál v době nehody před přejezdem z druhé strany autobus do Kamenného Újezda a čekal, až přejede vlak. Těžko říct, co se tam přesně stalo,“ uvedl starosta Nýřan Jiří Davídek.

„Příčiny nehody dál vyšetřujeme,“ poznamenala odpoledne mluvčí Ivana Jelínková.

Na tomto přejezdu nešlo o první nehodu. Loni v červenci tam vlak smetl mimo trať Ford Focus. Řidič utrpěl těžké zranění, v nemocnici skončil i jeho spolujezdec.

Dle bezpečnostních předpisů je však na přejezdu vše v pořádku. „Přejezd je na silnici třetí třídy, s dobrými rozhledovými poměry a bez velkého provozu. Vše odpovídá tomu, jak by to zabezpečeno být mělo,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

I tak se plánuje rekonstrukce trati, která by měla bezpečnost zvýšit. „Momentálně je rekonstrukce ve fázi zpracovávání záměru projektu, předpoklad samotné realizace je v roce 2027. Součástí této akce je i zvýšení bezpečnosti na všech železničních přejezdech, které nebudou schváleny ke zrušení,“ dodala Friebová.

Nehodu vedle policie vyšetřuje také Drážní inspekce. Na vlaku byly podle jejího mluvčího Martina Drápala vyčísleny škody za 700 tisíc korun. „Na trati žádné škody způsobeny nebyly,“ uvedl Drápal.

Podle statistik inspekce počet nehod na přejezdech v Česku stoupá. „Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2019 v porovnání s předchozími léty opět narostl a byl nejvyšší od roku 2013,“ doplnil Drápal.

Ani letos to zatím nevypadá, že by se bilance změnila. Na území Plzeňského kraje loni zahynuly při nehodách na přejezdech za celý rok dvě osoby, letos i s nehodou u Nýřan už čtyři.

Trať mezi Nýřany a Heřmanovou Hutí byla kvůli nehodě uzavřena, vlaky byly nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Provoz byl obnoven po třinácté hodině.

Podobně tragická nehoda na přejezdu, při níž zemřeli tři dospělí lidé, se stala v Plzeňském kraji v lednu 2017. Ve Vejprnicích tehdy vjelo auto na přejezd opatřený zvukovou signalizací.