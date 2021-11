„Zhruba od jeho dvou let už to ale nebylo možné,“ vzpomíná paní Lucie. „V té době Kubík přestal spolupracovat, začal kousat, kopat. Lékaři mu nakonec diagnostikovali autismus. Aktuálně je de facto fyzicky zdráv, ale má těžké psychické problémy. Nemá rád cizí místa, cizí lidi a jakékoliv změny. Proto musíme dodržovat každý den pevný režim," dodává.

Běžný den Kubíka, jemuž je 3,5 roku, musí mít pevně daný řád: „V sedm ráno vstává, v 9 snídá a pak jdeme ven. Ve 12 hodin přesně musí být oběd, pak jde Kubík spát, kolem třetí hodiny svačí a jde se na procházku. V šest je večeře, následně koupání a v osm chodí spát,“ popisuje maminka. Tento režim není možné ničím narušit, s danými aktivitami se opozdit či něco vynechat. Takové změny Kubík snáší velmi těžce. Autismus je vývojovou poruchou, projevující se nejčastěji abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. „Kubík trpí autismem třetího stupně. Nemluví, nereaguje na pokyny, nemá pud sebezáchovy. Také trpí častými záchvaty vzteku a úzkosti. Aktuálně se začínáme učit společně dorozumívat pomocí komunikačních kartiček, které nám doporučili na logopedii,“ doplňuje paní Lucie.

V září Kubík nastoupil na dvě hodiny denně do speciální mateřské školky v Klatovech. Více zatím v jeho možnostech není, je totiž silně fixovaný na maminku. I to je jeden z důvodů, proč se paní Lucie nemůže vrátit do práce. „Manžel se moc snaží, ale Kubík s ním nechce nic dělat, pořád se drží jen mě. A tak je z hlediska financí vše na manželovi, který si neustále bere přesčasy, aby nás uživil,“ říká.

Rodině proto začali pomáhat i Dobří andělé. „V jednu dobu jsme byli opravdu v těžké finanční tísni a musela jsem tak začít aspoň o víkendech chodit po nočních na úkor spánku, abychom vůbec vyšli. Od té doby, co nás podporují Dobří andělé, nám tyto starosti odpadly a já se mohu trochu vyspat, abych měla sílu na péči o Kubíka a vůbec celou rodinu. Jsme za to všichni neskutečně vděční. Viktorka i Kubík jsou naše zlatíčka, ale někdy je to opravdu velmi těžké,“ dodává paní Lucie. Tu trápí, že v současné době není v nedalekých Klatovech žádné zařízení, kam by mohl chodit malý Kubík a jemu podobné děti. „Za vším se musí dojíždět do Plzně, Prahy, to je daleko. Moc by pomohlo, kdyby v Klatovech bylo nějaké centrum, kam by mohly tyto nemocné dětičky chodit na kroužky nebo třeba si jen hrát se speciálními hračkami, které si člověk běžně nemůže dovolit, neboť jsou finančně náročné,“ vysvětluje maminka malého autisty.

Pomoci může každý

Chcete-li se i vy zapojit se do pomoci rodinám, které postihl podobně těžký osud kvůli vážné nemoci, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou částku a začít přispívat. Nadace Dobrý anděl odevzdá vaše příspěvky vždy do posledního haléře potřebným rodinám.