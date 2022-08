Výpravy do malebných zákoutí Národního parku Šumava, na něž se lze vydat z různých míst Plzeňského a Jihočeského kraje, začnou 6. září a potrvají do 27. října. Jezdit se bude třikrát do týdne, celkem se na podzim pojede 24 termínů. Lidé se na zájezdy ale musí registrovat předem u ČSAD Plzeň.