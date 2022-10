Zhruba šest set tun tržního kapra, tedy stejně jako vloni, plánuje letos slovit při bezmála 150 výlovech v Plzeňském kraji Klatovské rybářství, jeden z největších producentů rybího masa v republice. Stejně jako všichni ostatní se i tato firma potýká s velkým nárůstem cen krmiv a energií a je proto nucena zvýšit prodejní cenu. Na rozdíl od některých jiných potravin ale vánoční kapr nezdraží nijak výrazně. „Bude to odhadem o deset procent více než vloni, kdy se pohybovala cena okolo 120 Kč za kilogram,“ řekl Deníku ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček.

Zdroj: Milan Kilián

Výlovy větších rybníků v kraji: 11. 10.: Smolov (Bořice, DO), 12. 10.: Mlýnský (Lhota, KT), 14. 10.: Sahara (u Boru, TC), 21. 10.: Hnáň (Zavlekov, KT), 25. 10.: Prádlo (u Boru, TC), 26. 10.: Hnačov: (KT), 27. 10.: Metelský (DO), 2. 11.: Pískový (Nová Hospoda, TC), 3. 11.: Jivjanský (DO), 3. 11.: Výsovák (PJ), 4. 11.: Liščí (Čečkovice, TC), 8. 11.: Kovčín velký (KT), 10. 11.: Nový u Sedliště (TC), 11. 11.: Smrkovec (KT), 15. 11.: Korytný Oselce (PJ), 16. 11.: Pirkovský (TC), 21. 11.: Borský (TC), 22. 11.: Buxin (Pačejov, KT). Zdroj: Klatovské rybářství

Výlovy sice teprve začaly, ale už teď jsou jasné dvě věci. Ryby jsou zdravé, ale nejsou tak vypasené jako v předchozích letech. „Museli jsme zareagovat na cenu krmení. Ryby jsme nijak nešidili, ale nemohli jsme tolik krmit, jako v předchozích letech,“ vysvětlil Voráček. „Zhruba polovina naší produkce jde na export. Především do Německa, kde je zájem o menší ryby. Naopak v Polsku je poptávka po silnější rybě. Vyvážíme i do Francie či Rakouska,“ doplnil.

Na výlovy rybníků se firma o 75 zaměstnancích tradičně posilňuje o brigádníky. Jde o stálý okruh lidí, kteří při výlovech pomáhají. Někde se na hrázích budou ryby prodávat, a to levněji, než pak v obchodech. Např. v pátek na Dalováku na Klatovsku stál kapr 115 Kč/kg (tolstolobik 55 Kč/kg, amur 115 Kč/kg a štika 290 Kč/kg).

Na Hnačově, kde bývaly v minulosti i rybí poutě, si letos rybu nekoupíte. Hnačov se po rekonstrukci sice už bude lovit, tradiční prodej na hrázi ale není letos v plánu.

