Najdete ho jen 25 kilometrů od českoněmeckých hranic, kousek od německého městečka Winsiedel. Stezky vedené skalními útvary jsou dlouhé zhruba tři až čtyři kilometry v kopcovitém terénu a přesto většinou návštěvníky uchvátí natolik, že jimi vydrží procházet několik hodin. „Je to skutečně parádní místo, na ty všelijak poskládané obrovské balvany jsme vydrželi koukat dlouhé minuty a dcerce ani nám se ženou se odsud vůbec nechtělo,“ popsal náladu při rodinném výletu Jiří Matlák, který se do labyrintu vypravil s rodinou. Některá místa jsou tak úzká, že se jimi dospělým prochází hůře, o to větší zábavu v těchto úsecích nacházejí děti. Labyrint můžete projít třemi různými barevně značenými trasami, čeká na vás na nich 25 zastavení a několik vyhlídek včetně zříceniny Mariannenhöhe.

K labyrintu dorazíte, pokud pojedete po silnici číslo 6 z Chebu přes hraniční přechod Pomezí. Pak po B303 kolem Hohenbergu an der Eger, Arzbergu a Marktrewitze. U Wunsiedelu musíte odbočit na Luisenburg Felsenlabyrinth.

Vstupné je zpoplatněno a u vstupu i v areálu je možno se občerstvit. „Platit se zde musí pouze hotově,“ dělí se o svoji zkušenost Jiří Matlák. Vstupné činí 6 euro na osobu, 2 eura se platí za dítě, je možno využít rodinného vstupného, které činí 14 euro. Za auto na parkovišti, od něhož je to ke vstupní bráně zhruba 250 metrů, zaplatíte pak 3 eura.