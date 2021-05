Po dlouhé době se lidé mohli opět podívat na hrad Kašperk a kastelán Václav Kůs byl rád, že je tam mohl přivítat. "Těšili jsme se hodně, protože nebyly možné ani mimosezónní prohlídky, které jsou na Kašperku obvyklé. Návštěvníci už nám moc chyběli, ani jsme nečekali, že přijde tolik lidí. Je pravda, že Kašperk je dlouhodobě oblíbený navštěvovaný. Je vidět, že se tak těšili a doufám, že stejná zájem bude i u našich kolegů na Rabí a ve Velharticích, kde otevírají 4. května," řekl kastelán.

Od úterý se bude možné projít i po hradu, stejně tak budou speciální trasy i na zmiňovaných hradech.

Dlouhý čas, kdy musel být hrad uzavřen, využili k přípravám a pracím okolo hradu. "Museli jsme hlavně topit, protože ještě minulé pondělí tady sněžilo a mrzlo. Jinak jsme chystali vše na komentované prohlídky, nové okruhy a na akce," dodal Kůs.

Na Kašperku je také k vidění výstava k pohádce Anděl Páně včetně fotografií z natáčení. Součástí je i vzkaz k pokračování od samotného režiséra Jiřího Stracha. "Mám nápad na to, jak by to mohlo vypadat, kdyby Ježíšek utekl z nebe, ale protože ještě nenastal druhý příchod Krista, v nebi vypukla panika. Je tedy potřeba vyslat zásahové komando, které ho najde," řekl Strach o možné pokračování Anděla Páně.