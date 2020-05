Kdo se rozhodl strávit letošní dovolenou na novém kole a ještě si ho nekoupil, měl by si s jeho pořízením pospíšit. Prodejci všech typů jízdních kol v Plzeňském kraji totiž hlásí enormní zájem. Vysoké jarní prodeje podpořila koronavirová krize, kdy lidé chtějí čas trávit v přírodě. Některé obchody už jsou vyprodané a jiné mají problémy se zásobováním.

Podle prodejce Josefa Soukupa z plzeňského Cyklo ATOMu je letošní poptávka extrémní. „Sklady už máme prázdné, prodáváme pouze to, co je na prodejnách,“ řekl prodejce. „Dodavatelé kola nemají. Výroba ve světě se totiž kvůli koronavirové pandemii utlumila. Co vím, tak se někde zastavily výrobní linky nebo prodejcům chybí komponenty, například motory do elektrokol. Některé díly prý také uvízly v kontejnerech na lodích,“ vysvětlil Soukup.

Velký zájem potvrdil Deníku rovněž pracovník obchodu Kola Šilhavý Ramala v Plzni. „Zásob máme zatím dost, ale už teď je jasné, že kola celosvětově nejsou a nebudou, když Čína zastavila výrobu,“ uvedl prodavač.

O dodávky bicyklů strach nemá Filip Štrunc z plzeňského Cyklo Vondráček. „Dodávky zboží máme dobře podchycené, kola zatím chodí. Je ale pravdou, že obchod bývá v poslední době často vyprodaný. Nakupovat letos chodí opravdu hodně lidí,“ informoval.

Podle spolumajitele klatovského obchodu Kola-Klatovy Václava Jakla si kola pořizují lidé napříč generacemi. „Zrovna si u nás zhruba sedmdesátiletá paní koupila elektrokolo, další starší dáma kolo klasické s hluboký nástupem. Lidé kupují i dětská kola, chodí i mladí lidé. Někdy přijde i celá rodina a koupí najednou dvě nebo tři kola,“ popsal spolumajitel. „Prodává se úplně všechno, jak elektrokola, tak horská, silniční a krosová,“ doplnil Jakl s tím, že některé modely kol jsou vyprodané. „Nedá se to ale paušalizovat, jedná se spíše o oblíbené modely,“ podotkl.

KOLO NEMĚLI

Dovolenou na kole prožije letos na podzim Dan Mikulič z Plzně. „Měli jsme jet už v květnu, ale kvůli koronaviru jsme to odložili na září. Chtěl jsem si koupit nové kolo, ale model, který jsem si vybral, už bohužel neměli,“ poznamenal Plzeňan. „Rozhodl jsem se tedy, že si nechám opravit staré kolo. Volal jsem proto do servisu a objednali mě až za dva týdny. Teď už mám ale naštěstí kolo spravené,“ uzavřel Mikulič.