„Loňská sezona prakticky nebyla. Chci věřit, že už nás nečeká žádný lockdown a návštěvník si k nám cestu najde,“ říká ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Největší šumavský lyžařský areál, který nabízí cca 8,5 km sjezdovek, pro letošní sezonu navýšil cenu kvůli zdražení energií a inflaci o 10 %, jednodenní skipas vyjde na 750 Kč. Při nákupu přes internet stojí 712 Kč. „Nákup on-line jsme zavedli v předloňské sezoně a jízdenku si takto tehdy koupilo 9 % lidí. Čekáme, že se počet výrazně zvýší,“ dodal Kasík. Upozornil, že i při nákupu na dálku budou muset lidé prokázat bezinfekčnost a do objednávky nahrát příslušné potvrzení.

Železnorudský areál Nad Nádražím Belveder musel zdražit dokonce o 15 %, jednodenní jízdenka v letošní sezoně vyjde na 650 Kč. „Každý rok jsme zvyšovali cenu jen o inflaci, tedy o 3-4 procenta. Teď poprvé došlo ke skokovému zdražení,“ vysvětluje plzeňský podnikatel Ladislav Zísler, který spojené areály provozuje.

Jak Špičák, tak areál Nad Nádražím Belveder připouští, že hrozí velký úbytek návštěvníků. „Kdyby byly pro bezinfekčnost uznávané i testy, bylo by to minimálně 20 % oproti normálu, bez nich to odhaduji na 30- až 40procentní pokles návštěvnosti,“ míní Zísler.

Další železnorudský areál Samoty, který využívají zejména školy pro lyžařské výcviky a také začátečníci, zatím ceny pro letošní sezonu nezveřejnil.

Lyžařům, běžkařům a vůbec zimním turistům bude letos znovu sloužit bezplatný skibus. „Jeho trasa je stejná jako loni, ale to kvůli covidu vůbec nevyjel. Pojede zhruba každou hodinu a bude pokrývat území od Gerlovy Huti až po Hojsovu Stráž. Díky tomu mohou lidé využívat i parkoviště vzdálenější od lyžařských areálů, například Kaskády nebo u hotelu Karl,“ připomíná starosta Železné Rudy Filip Smola.

Železná Ruda chce také pořídit po 22 letech novou rolbu pro úpravu běžkařských tras, na její pořízení přispěje Plzeňský kraj částkou 1,9 mil. Kč. Město by s ní upravovalo cca 50 km stop třikrát až pětkrát týdně. „Nyní probíhá výběrové řízení,“ doplnil Smola.