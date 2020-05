V budce na parapetu se totiž nedávno vylíhlo sedm poštolek, a tak dospělí i děti mohou sledovat, jak ptáčci rostou a jak se o ně rodiče starají.

„Poštolky u nás hnízdí už třetí rok po sobě. První dva roky vejce snášely do květináče, ale při deštích nejspíše prochladla a nikdy se nic nevylíhlo. Letos jsme se jim proto pokusili trošku pomoci a udělali jsme jim budku. Naštěstí se nebály a snesly do ní vejce. Vylíhlo se sedm mladých, takže s dětmi máme velkou radost,“ řekl Deníku otec rodiny, který požádal o zachování anonymity, neboť se bojí, že by se našla řada zájemců, kteří by se na poštolky chodili dívat a příliš je tak rušili.

Malé poštolky nyní přijeli okroužkovat pracovníci záchranné stanice živočichů z Plzně. Karel Makoň Deníku řekl, že poštolka obecná je sokolovitý, velice temperamentní menší dravec, živící se hlavně hlodavci (hraboš polní) a drobnými obratlovci (ještěrka, slepýš, drobní ptáci). Je klasickým druhem, který se přizpůsobil změnám krajiny, a tak někdy místo skalní římsy obývá právě i výškové budovy, parapety a balkony. Hnízdo si nestaví, do prachu, hlíny, země či holubího trusu si vyhrabe hnízdní jamku a snáší až sedm cihlově červených kropenatých vajíček. „Je hodně lidí, co má za oknem třeba jen květináč či truhlík se zeminou, pažitkou či muškáty a poštolka se jim v něm usadí. Je super, že čím dál více lidí je tam nechá vyhnízdit a neničí jim snůšku. Tato rodina to navíc pojala hodně zodpovědně a udělala parádní budku i se zázemím! To je spíše výjimka a zaslouží pochvalu,“ dodal Makoň.

I když hnízdění poštolek s sebou přináší i nepořádek, sousedé si podle rodiny nestěžují.