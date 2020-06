Útok jednoho zemědělce na druhého začal rozplétat klatovský okresní soud. Na lavici obžalovaných usedl Václav Bulín (69), který podle obžaloby najížděl ve Lhovicích na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň-jih se svým traktorem osazeným tzv. vidlemi na Viktora K. (37). Jen díky pohotové reakci mladšího z mužů nedošlo k neštěstí. Bulín ale jakoukoli vinu odmítá, podle něj je obětí útoku on.

Zdroj: Deník / Milan KiliánMezi Bulínem a jeho rodinou na straně jedné a Viktorem K. a jeho přítelkyní Janou S. na straně druhé panují neshody od počátku roku 2018, kdy mladý pár zakoupil objekt v sousedství zemědělce Bulína ve Lhovicích a začal tam chovat koně. Konflikty jsou neustálé, často je jezdí řešit policisté, ti tam vyjíždějí i několikrát týdně. Vše vyvrcholilo 6. ledna 2019, kdy Bulín jel se svým traktorem Zetor, na kterém měl namontovaný nakladač osazený vidlemi na převoz balíků. „Úmyslně náhle zvýšil rychlost jízdy traktoru a jel směrem na protijedoucí nakladač, řízený Viktorem K. Bezprostředně hrozilo, že dojde ke střetu vozidel a zranění řidiče nakladače. Proto poškozený udělal úhybný manévr vlevo a prudce brzdil, ale obviněný poté naopak zahnul prudce vpravo, a tak došlo ke střetu obou vozidel předními koly, když jen díky rychlému manévru řidiče nakladače nedošlo k jeho vážnému zranění,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Úmyslné najetí traktoru na nakladač potvrdili soudu Václav K., náhodný svědek Tibor H. i Jana S. „Razantně zrychlil a chtěl do něj najet. Kdyby přítel neuhnul, tak ho rozválcoval,“ uvedla Jana S., která přiznala, že její přítel se tehdy pohyboval po pozemku, který patří rodině Bulínových. Zároveň dodala, že v tu dobu ale neměl jinou možnost, jak se dostat ke svým zvířatům.

Sám obžalovaný odmítl, že by z jeho strany šlo o záměrný útok. „Byla to náhoda. Bylo šero, on nesvítil, navíc vyjížděl z pozemku, kde jsem ho nemohl vidět. Podle mě tam vjel úmyslně, aby vyvolal konflikt a dostal mě před soud. Jde jim o naše pozemky,“ řekl Bulín soudu.

Líčení bylo odročeno na září. Bulínovi hrozí za výtržnictví a pokus těžkého ublížení na zdraví až deset let vězení.