"Od 3. května bude testování ve školách v jiném režimu - pedagogický a nepedagogický personál se bude testovat jednou, stejně jako první stupně. Druhé stupně, které se vrací, se budou testovat dvakrát týdně,” oznámil minulý týden ministr školství Robert Plaga.

Na druhý stupeň všech 26 základních škol zřizovaných městem Plzní by měla v pondělí nastoupit na rotační výuku polovina z 6330 žáků. Na plzeňskou Masarykovu základní školu nastoupili v pondělí téměř všichni žáci. Hned po ránu se museli podrobit testům na koronavirus. Ze 100 žáků nevyšel ani jednomu test pozitivní. "Dnes ráno nastoupili žáci šesté a sedmé třídy, příští týden nastoupí žáci osmé a deváté. Testovat je budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testy, které jsme teď dostali, jsou ale poměrně složité. Vyrobili jsme proto dětem takový manuál, aby věděly, jak mají postupovat, a aby je vůbec zvládly udělat. Každé dítě ho najde vytištěný na stole," řekl Antonín Herrmann, ředitel Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí v Plzni.

Výsledky testů posílá škola ministerstvu a Ústavu zdravotnických informací, zprávu o pozitivitě žáků pak ještě plzeňskému magistrátu. "Až na jednotlivce nastoupili dnes všichni žáci šestých a sedmých tříd, tedy zhruba 100 dětí," dodal Herrmann. Současná kombinace prezenční a distanční výuky bude podle něj pro kantory velmi složitá. "Učitel má například odučit dvě hodiny prezenčně ve třídě, pak má hodinu nebo dvě volné a měl by rychle běžet do jiné třídy, aby mohl učit druhou skupinu distančně? Jestli si někdo myslí, že tohle jde zvládat dlouhodobě, musí být blázen. To opravdu nejde," uvedl dále ředitel.

Státní hmotné rezervy chtějí uvolnit až 185 tisíc kusů antigenních testů pro potřeby ministerstva školství. Zásoby testů Státních hmotných rezerv by podle ministra Plagy měly stačit do 17. května, po tomto datu pak bude potřeba nové dodávky vytendrovat. Nouzové řešení je pak podle Plagy proplácení testů, které si školy koupí samy. Je to však velmi krajní řešení. "Vím, že ministerstvo školství přislíbilo dodávku testů také na příští týden, má jít myslím o testy původně připravené pro testování pracovníků státních institucí. Ale nikdo z nás neví, kdy a jestli vůbec nějaké testy dostaneme. A zásoby nám dochází," doplnil ředitel.

Druhý stupeň základních škol se od dnešního dne otevřel také v Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze. Ve zbytku republiky se otevře 10. května.