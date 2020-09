„Z jedné strany chápu, že nějaké opatření by mělo být, ale sedět celý den ve třídě a mít roušku na puse, to je opravdu šílené, chudáci děti. Podle mě stejně žádná rouška nepomůže, přijde mi to postavený na hlavu. Nelíbí se mi, že holka bude sedět ve třídě v roušce a při tělocviku ji mít nemusí, což je samozřejmě dobře, ale jde na něj se stejnými dětmi, jako jsou ve třídě. Postrádá to smysl,“ uvedla Klatovanka Lenka Kolcunová, jejíž dcera má alergii a v roušce se jí špatně dýchá. „Jsem zvědavá, jak dlouho to vydrží, nadlouho to není. Sama říkala, ať radši školu zavřou a vrátí se k on-line než nosit roušku celou dobu,“ dodala Kolcunová.

A rozhodně není jediná. S rouškami se těžko smiřuje většina žáků. „Je to hrozné,“ říká patnáctiletá studentka prvního ročníku plzeňské obchodní akademie Rozálie Oplová. „V pátek jsme se učili jen tři hodiny, ale i tak to bylo náročné. V rouškách je horko a nedá se v nich pořádně dýchat.“ Podle studentky je problémem například výuka cizích jazyků. „Učitelka na angličtinu má štít, abychom jí viděli na pusu při vyslovování. Nám je v rouškách ale hůř rozumět. To se ukázalo i při referátech. Kluci měli referát a v zadních lavicích nebylo slyšet.“

ŠKOLY BEZ PROTESTŮ

Ředitelé oslovených škol zatím žádný větší protest ze strany rodičů ani dětí nezaznamenali. „Většina z nás bereme toto nařízení jako fakt, se kterým se musíme vyrovnat. Určitě se tím velmi zhorší komunikace při výuce, ale osobně předpokládám, že ministerstvo ví, proč opatření nařídilo. Platí první den, zatím nemám žádnou zápornou odezvu,“ řekl ředitel základní školy v Lerchově ulici v Sušici Čestmír Kříž.

Podobný postoj má i klatovský učitel Lukáš Kopecký, který krok schvaluje. "Je to náročné, ale můj pohled je, že pokud jsou roušky ve třídách druhého stupně daň za to, že nebude distanční výuka, tak to beru. Otázka je, jak dlouho to vydrží. Na druhou stranu uzavření základek, především prvního stupně, by mělo další následky. Rodiče by museli zůstávat doma, tím pádem by nechodili do práce a doplatila by na to ekonomika státu."

Na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni-Křimicích nebyl včera s nošením roušek problém. „Nezaznamenal jsem žádný protest ani ze strany dětí, ani rodičů. Ale neumím si představit, že to bude takto fungovat dlouhodobě,“ uvedl zástupce ředitele Střední průmyslové školy dopravní pro pracoviště Křimice Jaroslav Kašpar.

První den s rouškami i při výuce absolvovali také studenti Gymnázia a Obchodní akademie Stříbro. „Žáci i učitelé samozřejmě toto nařízení respektují,“ řekl Deníku ředitel školy Milan Deredimos. „I když z toho nemáme nikdo velkou radost, roušky jsou ve výuce komplikací. Patrné je to zejména ve výuce jazyků, protože ne vždycky je žákovi nebo učiteli v roušce přesně rozumět,“ dodal ředitel.