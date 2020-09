Jaké jsou vaše dojmy z cesty na Tchaj-wan?

Nedávno jsem někomu říkal, že Tchaj-wan je nejkrásnější země, kterou jsem viděl jen přes sklo autobusu. To znamená, že z Tchaj-wanu jsme neviděli takřka nic, nicméně moje dojmy jsou skvělé, protože přijetí od místních obyvatel bylo úžasné. Lidé na ulicích nám mávali, tleskali. Byli jsme tam uvítáni opravdu úžasným způsobem.

Na co budete nejvíce vzpomínat?

Na setkání s paní prezidentkou nebo na videozdravici od paní Kuberové. Také na to, jak jsou tamní lidé úžasně svědomití a disciplinovaní, protože věří své vládě. Roušky tam nosí úplně všude. Při vstupu do jakékoliv místnosti jsme už měli úplně suché ruce od dezinfekčního postřiku, roušky jsme si sundat nemohli v podstatě celých deset dní.

Jaký byl program vaší cesty?

Setkali jsme se napříklads ministrem zahraničních věcí, ministryní hospodářství, ministrem kultury a s předsedou legislativního dvora (obdoba premiéra – pozn. redakce) a dalšími. Byli jsme na tchajpejské univerzitě Čcheng-čch', kde měl projev předseda českého Senátu Miloš Vystrčil.

Setkali jste se také s někým mimo politickou reprezentaci?

Ano, samozřejmě. Například s ředitelem Evropské ekonomické obchodní kanceláře, s předsedou China Airlines (největší tchajwanská letecká společnost, pozn. redakce), která dle všeho čeká jen na to, až opadne koronavirová epidemie, aby mohla zavést do Čech přímou linku. Dále jsme jednali se zástupci společnosti, jež sdružuje více než tři tisíce tchajwanských firem a má zájem do České republiky přesunout své podnikatelské aktivity, nebo také s Tchajwanskou kooperativní bankou, jejíž představitelé by měli příští rok dorazit na jednání do Brna a do Prahy.

Potkal jste se tam s někým z České republiky?

Setkal jsem se s českou komunitou, což pro mě bylo nesmírně zajímavé. Myslel jsem si totiž, že krajanů tam bude pár, a ono jich nakonec bylo kolem třiceti. Potkal jsem tam dokonce pána z Plzně, který na Tchaj-wanu podniká. Byli to lidé, kteří tam žijí devět až patnáct let. Sami říkali, že dopad naší cesty bude podle nich opravdu velký, protože jim trvalo roky, než si získali důvěru místních firem, aby s nimi mohli podnikat, a tohle by tak mělo pomoci poskočit o pár let vpřed.

Zaznamenal jste po příjezdu negativní reakce?

Samozřejmě. Hned jak jsem v televizi viděl pana premiéra diskutovat s předsedou Senátu. Pokud premiér použije hned na úvod to, že ODS má ve znaku ptáka a návštěvou kálí do vlastního hnízda, tak to je opravdu na úrovni hospodských mluv. Takže s podobnými názory jsem se také setkal.

A jaké byly reakce blízkého okolí?

Negativní naštěstí ne, přece jen každý žijeme ve své bublině. Blízcí mě chválí a plácají po ramenou.

Co říkáte na kroky Číny, která na své území zakázala vstup všem členům delegace na Tchaj-wan?

S tímhle se dalo počítat. Čína je bohužel velký stát s malými způsoby. Je to krásná země, nicméně se s jejich kroky nedá nic dělat. Je to zkrátka daň za naši cestu.