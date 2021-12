Na šumavském Špičáku se lyžuje na všech dosud otevřených sjezdovkách. Počasí ale lyžařům stále moc nepřeje, ochladit by se mělo až v novém roce, takže ani do víkendu nelze počítat se zlepšením. „Na sjezdovkách, kde se lyžuje, máme pořád okolo 50 cm technického sněhu, který přeci jenom lépe drží konzistenci i v teplotách nad nulou. Ale samozřejmě je těžký a mokrý, takže s tím musí lyžaři počítat,“ řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Ve Ski&Bike Špičák se aktuálně lyžuje na sjezdovce č. 3 – Slalomové (červená), č.1 - Turistická (modrá) s přejezdem na trať U zalomeného (červená). Dále na Spodní Šanci (modrá), kde se ve středu, pátek a sobotu koná od 18,30 hodin večerní lyžování. Pod hotelem Sirotek jsou k dispozici sjezdovky (modré) pro děti a začátečníky, a pohyblivý koberec kousek od nástupu na lanovku u chaty Hanička. „Doporučujeme sledovat web nebo další naše info kanály na sociálních sítích, kde promptně oznámíme případná dílčí omezení, když by nás počasí k nim donutilo“ poznamenal Kasík.

Kromě Špičáku se můžete vydat také do areálů Samoty, Nad nádražím, Belveder, Alpalouka a v provozu je i lanovka na Pancíř.

V nižších polohách se jezdí také v Kašperských Horách.

Kvůli koronavirovým omezením byl na Špičáku zrušen i předsilvestrovský a silvestrovský program v areálu. Horská služba již informovala o tom, že se 31. prosince nepojede sjezd pochodní na nejprudší české sjezdovce Šance. Areál pak zrušil jeho dětskou obdobu – jízdu s lampiony na Spodní Šanci, která se v minulosti konala vždy 30. prosince.

Skialpinisté

Starosti kromě počasí přidělávají zaměstnancům areálu navíc ještě skialpinisté, kteří tam každý rok hazardují s vlastním životem, když sjíždí sjezdovky potmě v době, kdy se upravují. „Rolby se na prudkých svazích přivazují ocelovým lanem, které člověk při rychlé jízdě na lyžích, byť s čelovkou, prostě nemá šanci zaregistrovat. Prosíme je o to každý rok. Upozorňujeme je, že takový střet může být pro ně fatální, ale je to marné, je marné, je to marné,“ postěžoval si Kasík.