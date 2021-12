Vánoční svátky na šumavském Špičáku nabídnou s výjimkou Štědrého dne (8.30 – 12.30 h) běžný provoz od 8.30 do 16 hodin. „Aktuálně technicky zasněžujeme sjezdovku číslo 3 Slalomovou. Chtěli bychom jí otevřít v celé její délce 1405 metrů už 25. nebo 26.prosince podle toho, jak nám to podmínky umožní. Každopádně je to další krok k postupnému zprovoznění celého areálu,“ řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.