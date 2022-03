Zápisy do škol už nebudou online. Rodiče vyhledávají i jiné metody učení

Blíží se zápisy do prvních tříd a po dvou letech na ně budou děti s rodiči opět chodit do škol. Většina rodičů umisťuje své děti do tradičních základních škol, ale někteří hledají i jiné alternativy. To nabízí například škola v Čachrově.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Zápisy do prvních tříd se konají od 1. do 30. dubna, kdy o konkrétním termínu na daných školách rozhoduje ředitel. Děti jsou do škol rozmístěny dle školských obvodů podle místa bydliště, někdy ale rodiče žádají o umístění na jinou školu. „Budu se pokoušet o přesun na školu na druhém konci města, protože ji mám blíže k práci a bude pro mě dostupnější. Jsem ráda, že půjdeme na zápis osobně. Přeci jen tam děti dokáží ukázat více,“ řekla maminka z Klatov Eva Rubášová. U takových přesunů musí rodiče doufat, že pro ně bude na vybrané škole místo. Pravidla jsou stále stejná. „O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová. Páníček Hakyny zemřel, ona ale zůstala v domově a pomáhá dalším seniorům Rodiče mění školy v rámci města kvůli dostupnosti nebo doporučením, ale také v některých případech vyhledávají jiné formy učení. Jako je tomu například v Čachrově na Klatovsku, tam razí respektující přístup k dětem. Jde o školu, které dříve hrozilo uzavření kvůli nedostatku žáků, nyní naopak třídy rozšiřují. „Respekt k dítěti zjednodušeně řečeno znamená, že dítě přijímáme jako svébytnou bytost. Každý jedinec je od narození obdařen nějakými danostmi – temperamentem, mírou otevřenosti vůči okolí, energičností, mírou inteligence a sociálního cítění. Respektovat dítě pak znamená, tyto danosti v dítěti objevit, tedy dítě poznat. Respektovat dítě znamená nemít očekávání jaké bude, jak se bude učit a podobně, ale pracovat s danostmi konkrétního dítěte. Neempatické dítě učit empatii, introvertovi ukazovat milé chvíle přijetí kolektivem, energické dítě vést k sebeřízení,“ uvedla ředitelka školy v Čachrově Markéta Kotěšovcová. Na této škole vyučují Hejného metodou, kdy dítě dle slov ředitelky dostává úkoly přiměřené jeho úrovni. „Nedemotivují ho úkoly příliš snadné ani příliš obtížné, u kterých nezažije úspěch. Děti při řešení úkolů často diskutují, pomáhají si. K tomu se rozhodují samy, samy si volí partnera ke spolupráci. Mnoho úkolů je postaveno na bádání, zkoušení možností. V mottu Hejného metody, které zní „Zasloužená radost z poznávání“, je koneckonců řečeno mnohé,“ uzavřela Kotěšovcová.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu