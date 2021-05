Festival Divadelní léto by plzeňským zdravotníkům za jejich nasazení rád poděkoval a pozval je na představení Romeo a Julie s Janem Zadražilem v roli Kapuleta, které se odehraje 6. července na scéně U Zvonu. Část vstupenek zakoupili jako první členové týmu Divadelního léta a k jejich výzvě „Poděkujte vstupenkou!“ se připojují další dárci.

„Situace se uklidňuje, všechno se pomalu vrací do normálu a snad i plzeňští zdravotníci budou mít po extrémně vyčerpávajícím covidovém roce čas na odpočinek. Nabízíme proto všem příležitost udělat jim radost. Vstupenkou. Zážitkem. Je to velmi jednoduché. Stačí zakoupit v síti předprodeje www.goout.net vstupenku na představení Romeo a Julie dne 6. červenci 2021 a my ji předáme zdravotníkům FN Plzeň,“ vysvětluje ředitelka festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová, který je jedním z největších open air divadelních festivalů v ČR. Scénu pro svůj 14. ročník postaví letos v historickém centru Plzně U Zvonu. Hrát se začne 12. června.