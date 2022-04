Při předávání cen došlo i na silnější okamžiky, Žebřík letos udělil mimořádně i cenu in memoriam. Tu za jednu z legend československé hudební scény Mira Žbirku převzala jeho žena Kateřina. „Ačkoliv nejsem moc dojímací typ, je to pro mě hodně emotivní. Meky to tady měl vždycky rád a před vystoupením se slovo Žebřík doma dlouho učil,“ vzpomínala na pódiu. Žbirka v Plzni vystoupil na posledním předávání cen loni v září, což připomněl i krátký videoklip, jen několik týdnů poté ale zemřel.

Poprvé v historii Žebříku se také stal vítězem jedné z kategorií zpěvák, jenž se dokončení svého díla nedočkal. Albem roku se totiž stala deska Dýchej, po loňském úmrtí Davida Stypky ji dokončila skupina Bandjeez, s níž vystupoval.

Kromě Pražského výběru vystoupili DJ Friky, Xavier Baumaxa, v tu chvíli zcela zaplněný sál roztančil Mig 21, který si navíc došel i pro cenu pro skupinu roku. „Mockrát děkujeme. Vždycky jsme si mysleli, že naši fanoušci jsou skvělý. Ale ukázalo se, že jsou ještě lepší, než jsme si mysleli, protože dokážou hlasovat. To my bychom určitě nedokázali,“ rozesmál publikum zpěvák Jiří Macháček.

Koncertně pak večer uzavřela kapela Donnie Darko.

„Byl to nepochybně jeden z nejemotivnějších večerů – nejen díky možnosti sejít se po delší době a aspoň na chvíli trochu zapomenout na tuhle neklidnou dobu, ale i proto, že s námi na oslavách třicetin svým způsobem byli i Meky Žbirka nebo David Stypka. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ popsal vyhlášení cen Žebřík jejich ředitel Jarda Hudec.

Hodinový záznam z finálového večera odvysílá 22. dubna od 20.15 hodin televizní kanál ČT Art.

Přehled vítězů 30. Žebříku – skupina: Mig 21, album: Dýchej – David Stypka a Bandjeez, skladba: Bad Man – Marpo, videoklip: Bad Man – Marpo, zpěvák: Marek Ztracený, zpěvačka: Ewa Farna, objev: Bert & Friends, akce: Marek Ztracený – Tour de léto, film: Zátopek. Speciální cena magazínu iREPORT: Pražský výběr. Cena in memoriam: Miro Žbirka.

Kompletní výsledky na anketazebrik.cz.