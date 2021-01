„Jel jsem na Pohádku, kam jezdím pravidelně krmit. Jel jsem z Čachrova přes Bradné, měl jsem s sebou dva vnuky a krmení pro zvěř. Když jsme tam přijížděli, tak jsme potkali paní, která měla psa na dlouhém vodítku. Míjeli jsme ji, zdravili jsme se,“ řekl Deníku předseda Mysliveckého sdružení Javorná na Šumavě Vladimír Beneš. Doplnil, že žena pokračovala v chůzi směrem k Čachrovu, zatímco on s vnuky dorazil ke krmelci a nakrmili zvěř.

„Pak jsme vyrazili. Když jsme přijížděli k lesu, běžela žena proti nám a mávala rukama. Prosila, ať ji vezmeme do auta. Říkala, že když vešla do lesa, spatřila dva vlky. Jeden se vydal doprava, druhý doleva a mířili k ní, tak raději utekla. K našemu autu to naštěstí měla kousek,“ popsal myslivec. Podle svých slov si nejprve myslel, že se žena mýlí, že jen viděla pobíhající psy, ale když spatřil stopy, byly podle něj skutečně nejspíše vlčí. „V lese navíc nikdo nebyl, kdo by měl s sebou psy, a žena mi také zvířata detailně popsala. Odpovídalo zabarvení a navíc by nebyla první, kdo na tomto místě vlky spatřil, zaznamenali je tam už i myslivci,“ doplnil Beneš.

Žena podle něj udělala dobře, že před vlky utekla, neboť reálně hrozilo, že šelmy na psa zaútočí. I když byl na vodítku. A to přesto, že jde jinak o extrémně plachá zvířata, která spatří jen vyvolení. „Je to podle mě v našem regionu první kontakt člověka se psem s vlky. A určitě ne poslední. Zvlášť nyní, kdy kvůli turistům, kteří vlezou všude, nemá zvěř vůbec klid a opouští svoje teritoria,“ doplnil Beneš.