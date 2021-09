Tomáš Weber je rekordmanem, protože tady pracuje už 42 let. Mimo jiné má na starosti žirafy. „S nimi se opravdu nenudím. Když měla přijet prezidentova žena, paní Zemanová, žirafák Lexík si na krk navlékl koš s krmením, běhal po výběhu a mlátil s ním o hrudník. Naštěstí se nám podařilo mu koš odštípnout, ale prodělal jsem přitom asi tři infarkty,“ vtipkoval.

Jeho manželka Růžena vzápětí přidala další úsměvné historky, které zažívala hlavně s opicemi. „U šimpanzů jsem myla kachlíky. Zapomněla jsem tam ale košťátko a šimpanzice mě napodobovala. Stejně to bylo, když jsem u nich omylem nechala svetr. Hned si ho snažila obléknout, jako jsem to dělala já. Protože jí to nešlo, svetr roztrhala,“ vyprávěla ošetřovatelka. Mnohokrát projevila svou obětavost, když v zoo kvůli zvířatům přespávala nebo si je brala domů. „Vzali jsme si samici makaka lvího. Měla zranění, které si vykousla až na kost. Ušila jsem jí speciální košilku, aby si ránu ještě víc nerozdírala, a přidala límec. Zachránili jsme ji. Později se stala zakladatelkou chovu makaků v Plzni, což byla ta nejhezčí odměna,“ pokračovala Růžena Weberová, jež v plzeňské zoo strávila 40 let profesního života.

Na sobotní oslavy dorazily i stovky návštěvníků. Mezi nimi byla Miluše Saková se syny Jakubem Sakem a Davidem Prachařem. „Už jsme tady asi čtyři hodiny. Ještě si prohlédneme tučňáky a máme to. Jezdíme pravidelně, líbí se nám tady,“ zhodnotila. Překvapení neskrývala Kateřina Krlínová, jež si s dcerou Olivií a manželem Jiřím zrovna prohlížela lemura. „Nevěděli jsme, jestli náhodou neutekl z výběhu. Takhle zblízka jsme ho ještě neviděli,“ řekla.

Součástí slavnostního programu byl také křest knihy k 95. narozeninám. „Zoo je stále mladší a krásnější. Moc bych jí přál, aby se dočkala nového pavilonu pro slony,“ sdělil ředitel zoologické a botanické zahrady Jiří Trávníček. Doplnil, že schválená už je změna územního plánu, zadaný je prováděcí projekt. „Počítám, že za rok a půl získáme stavební povolení a pak začnu shánět peníze na výstavbu," uzavřel Trávníček. Nový pavilon vyjde na zhruba miliardu korun.