A vzhledem k situaci festival samozřejmě dozná určitých změn. „Úplně znovu se sestavují poroty a hledáme hosty ze zemí, odkud by jejich příjezd nebyl tak složitý,“ říká mimo jiné ředitelka Finále Eva Veruňková Košařová.

Vládní restrikce přišly v době, kdy už byl původní festival téměř za dveřmi. Jak vzpomínáte na dobu, kdy se rozhodovalo o dalším osudu letošního ročníku?

Pár dní nám bylo opravdu horko, všechny možnosti jsme už zvažovali ještě před březnovým vyhlášením restrikcí. Ale varianta, že festival úplně zrušíme, byla pro nás téměř nemožná i z důvodů nějakých závazků k našim partnerům. Proto jsme se rozhodli festival přeložit na září.

Jak probíhala hledání nového termínu? Bylo to složité?

Bylo třeba najít nový termín tak, aby se nekryl, nebo jen částečně, s dalšími festivaly. Aby si nekonkuroval s jinými kulturními akcemi v Plzni. A najít takový termín v prostorech, kde se festival odehrává, byl asi největší oříšek.

Dotklo se vás hodně odložení festivalu po finanční stránce? Přece jen už byl skoro připravený…

Musím říct, že všichni partneři z komerční sféry se zachovali velmi dobře, to mě hrozně potěšilo. Nechtějí nás v tom nechat a já doufám, že se nestane nic zvláštního a všichni partneři zůstanou. I když stát se to v tomto období samozřejmě může. I město Plzeň a ministerstvo kultury připravili podpůrný program pro postižené kulturní akce. Také to nám dává trochu klid, ale neříkám, že nejsme nervózní, nákladů je mnohem víc, u některých položek se zvedly až dvojnásobně.

Museli jste na festivalu měnit něco organizačně?

Všichni jsou zvyklí, že na Finále zasedají v porotách filmové osobnosti z celého světa. To bohužel ani v téhle době pořád není lehké. Poroty se proto sestavují úplně znova a hledáme osobnosti ze zemí, odkud by jejich příjezd nebyl tak složitý. To samé se týká i zahraničních hostů. Už teď víme, že televizní porota bude fungovat online, abychom si to alespoň nějakým způsobem trochu usnadnili a nemuseli všechny osobnosti zajišťovat úplně znovu. Tento rok prostě bude takový zvláštní, ale děláme všechno pro to, abychom to nějak vyvážili.

Bude se měnit i filmový program?

Trochu ano. Je to i tím, že festival bude kratší, takže některé sekce byly zrušeny. Týká se to třeba archivního programu, jednak z prostorových, jednak z finančních důvodů, protože tato sekce je po téhle stránce hodně náročná. U některých filmů z programu nám pak přišlo, že už by byly pro festival staré, naopak jsou a ještě budou i filmy nové a některé si chtějí udělat festivalovou premiéru právě na Finále.

Jak se tedy změní počet filmů, které uvedete?

Původně jsem si myslela, že budeme počet snižovat. Ale nakonec to zatím tak nevypadá, protože těch nových filmů, které budeme promítat, je tolik, že se to zase bude pohybovat kolem sto deseti.

Zůstane stejné duo moderátorů Petr Vančura, Jan Cina?

Ano, to nás velmi potěšilo. Přístup lidí z celého festivalového týmu byl skvělý ze všech stran. Snažili se všechno si přizpůsobit, i když zrovna Petr Vančura bude trochu odjíždět kvůli svým divadelním povinnostem.

Bude mít Finále i přes změnu termínu nějaké téma?

Ano, letos se zaměří na záchranu českého filmu. I proto jsme nechtěli festival rušit úplně, protože právě v této době by měl o to víc plnit svoji roli podporovatele českého filmu a poukázat na to, že se lidé mají vrátit do kin a podpořit české tvůrce.

Program se netýká jen Měšťanské besedy, jak to vypadá s ostatními prostorami?

Měli jsme připravenou výstavu, o té momentálně jednáme, kde by mohla být a jestli vůbec. A vedle Besedy, která nám vycházela hodně vstříc, jsme rádi, že se nám část festivalu povedlo přeložit i do Divadla Dialog.

A jak to bude s počtem diváků na jednom představení?

Za současné situace by běžný provoz festivalu neměl být postižen. Samozřejmě přemýšlíme nad hygienickými opatřeními jako dezinfekce sálů a podobně. A přemýšlíme, jak udělat program, aby byly mezi filmy nějaké odstupy a nenahrnuli se nám všichni návštěvníci do Besedy v jednu chvíli.

Vedle Finále jste připravili i další letní projekty. Můžete je trochu přiblížit?

Už když se začalo mluvit o nějakém budoucím rozvolňování, tak jsme začali přemýšlet, jak tady zase rozhýbat kulturu, podpořit příjemnou atmosféru a turismus. Brali jsme to i jako svůj závazek jednoho z největších hráčů na poli kultury. Proto jsme přinesli dvě zcela nové akce – Plzeňské kulturní předzahrádky, kde jsme ve spolupráci s restauracemi a kavárnami vymysleli kulturní program a oni k promítání připraví zajímavé jídlo nebo drinky. Věříme, že by z toho mohla být i nová tradice. Dalším projektem jsou Filmové hrady a zámky, kdy se nové české filmy budou promítat na hradech a zámcích v Plzeňském kraji.