Hodně populární je u nás na podzim dýňová polévka. Ta má řadu receptur se zahřívacími ingrediencemi. Asi nejvíc nás „roztopí“ indická varianta, která se neobejde bez sušeného zázvoru nebo Garam Masály. (recept najdete v článku níže).

„Směs Garam Masála má ve svém složení například skořici, chilli, pepř, hřebíček či koriandr, tedy koření mající vliv na termoregulaci. Za zahřátím stojí u koření různé látky, u pepře je to piperein, u chilli zase rostlinný alkaloid kapsaicin,“ vysvětluje kořenářka Michaela Schneedorferová z Království chuti.

Směs Garam Masála upotřebíte při přípravě sezonní dyňové polévky.Zdroj: Se svolením Království chuti

Ne každý silné kořenění snese

Zázvor, stejně jako chilli, kurkuma, kari, pepř nebo hřebíček zrychlují metabolismus a pomůžou tělu rychleji vyrobit teplo, pozor ale na jejich dávkování. Lidé užívající léky na vysoký tlak nebo na cukrovku, těhotné ženy, ale i ženy v menopauze by se silně kořeněnými jídly a nápoji měli zacházet opatrně.

„Zázvor není dobrý jen do čaje, v asijské kuchyni se často používá k dochucení některých jídel. Takovým výborným příkladem jídla ze zimního jídelníčku je třeba polévka z červené čočky s kokosovým mlékem, dochucená právě čerstvým zázvorem, ale i česnekem, kurkumou a koriandrem. Otrlejší gurmáni mohou přidat i chilli,“ dodává tip Kateřina Šimková.

Skořici raději nealko

Že nedáte dopustit na oblíbený svařák, grog či punč? Tyto nápoje podle nutriční specialistky Kateřiny Šimkové dodávají jen klamný pocit tepla. Děje se tak díky alkoholu, který způsobí rozšíření, což způsobí rychlé zahřátí, avšak efekt je krátkodobý.

„Alkohol je navíc vysoce kalorický, odvodňuje a vyčerpává,“ upozorňuje odbornice.

Jistější je vsadit na nealkoholické kořeněné nápoje. Hodně často se používá skořice. „Typickou vůni a chuť způsobuje léčivá látka cinnamaldehyd, která má řadu pozitivních účinků: podporuje krevní oběh, snižuje tlak, zlepšuje trávení a má schopnost prohřívat organismus. Jde také o velmi účinné přírodní antibiotikum a dezinfekci – prý silnější než česnek,“ říká Naďa Balounová ze společnosti Sonnentor.

Pepř podpoří kurkumu

Do zahřívacích nápojů se nebojte použít pepř, který v nich bude dobrým parťákem jiných koření. Například kurkuma bez něj nedá ani ránu, pepř totiž napomáhá vstřebávání blahodárného kurkuminu.

„Právě proto ho můžete, možná trochu překvapivě, najít v kurkumových čajích nebo oblíbeném Kurkuma Latte. Pepř může být dobrým spojencem v boji proti nachlazení a virózách. Podporuje pocení a působí tak pozitivně při srážení horečky nebo při zimnici.,“ dodává Naďa Balounová.

Recept na dýňovou polévku s garam masálou

Dýňová polévka je hitem naší podzimní kuchyně.Zdroj: Se svolením zdravestravovani.cz

Suroviny na 4 porce

1 ks dýně hokkaido pokrájené na kousky bez semínek

2 litry zeleninového nebo hovězího vývaru

1 ks cibule

3 stroužky česneku

2 ks mrkve

2 polévkové lžíce másla

2 polévkové lžíce směsi koření Garam Masála (zakoupíte např. v Království chuti)

1 čajová lžička soli

½ čajové lžičky mletého pepře

1 kelímek 12% zakysané smetany

1 čajová lžička chilli kroužků nebo chilli nití (zakoupíte např. v Království chuti)

100 g loupaných dýňových semínek

Postup

V hrnci rozpustíme máslo, ve kterém zpěníme najemno pokrájenou cibulku a česnek. Přidáme kousky dýně a asi 5 minut opékáme. Přisypeme nakrájenou mrkev a dvě polévkové lžíce koření Garam Masála. Směs lehce osmahneme a zalijeme vývarem. Vše uvedeme do varu a vaříme asi 15 minut, až zelenina změkne. Poté osolíme, opepříme a necháme přejít varem. Stáhneme z ohně a rozmixujeme tyčovým mixérem. Polévku podáváme posypanou nasucho opraženými dýňovými semínky, se zakysanou smetanou a ozdobenou chilli kroužky nebo chilli nitěmi.

Zdroj: Království chuti

Zázvorovo-pomerančový nápoj

Zázvorovo pomerančový nápoj je vlastně zahřívací smoothie.Zdroj: Se svolením zdravestravovani.cz

Suroviny na 1 porci

1 jablko

½ mrkve

½ banánu

100 ml čerstvé pomerančové šťávy

kousek zázvoru

1 čajová lžička medu

Postup

Zázvor očistíme a nastrouháme nadrobno. Jablko očistíme a nakrájíme na kousky, mrkev nakrájíme na kolečka. Suroviny budeme mixovat na smoothie. V závěru přidáme šťávu z pomeranče, banány a dosladíme medem.

Zdroj: Zdravé stravování

Kurkuma Latte zázvor

Zahřejte se Kurkuma latte se zázvorem - mléčným nápojem podle ájurvédy.Zdroj: Se svolením Sonnetor

Už staří ájurvedští učenci věděli o blahodárných účincích kurkumy, a tak dlouho je znám i nápoj zlaté mléko. Dnes ho nazýváme Kurkuma Latte. Zaujme zlato-žlutou barvou, díky zázvoru lehce pikantní chutí a ostře-hořkou dochutí.

Postup podle ájurvedy:

1 čajovou lžičku kurkumové pasty rozmícháme v 200 ml horkého mléka (může být i rostlinné) a necháme vařit 4-5 minut na středním ohni. Dochutit můžeme lžičkou kokosového oleje a dosladit podle chuti.

Příprava kurkumové pasty:

1 vrchovatou lžíci (cca 8 g) směsi Kurkuma Latte povaříme s 30 ml vody až vznikne jemná pasta, kterou skladujeme v lednici.

Zdroj: Sonnentor

