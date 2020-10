Devětaosmdesátiletá Holanďanka zemřela, u pětadvacetiletého Američana mělo druhé onemocnění těžký průběh, skončil v nemocnici na kyslíku. Přitom případy reinfekce koronavirem jsou stále velmi neobvyklé. Oba případy ani nemají příliš mnoho společného. Seniorka měla vzácný typ rakoviny kostní dřeně. Její imunita byla celkově oslabena v důsledku intenzivní léčby. Vědce především zarazilo, že se nakazila jen krátce poté, co se vyléčila z první infekce. Podle CNN po necelých dvou měsících.

Dvakrát nakažený muž je z Nevady a nemá žádné chronické zdravotní problémy ani oslabenou imunitu, což by ho řadilo do rizikové skupiny v případě nákazy. Proto si vědecká studie zveřejněná v časopise The Lancet pokládá otázku, do jaké míry si lze proti koronaviru vybudovat imunitu. Podruhé se totiž nakazil dokonce jen měsíc po posledním negativním testu.

Podle vědců je skoro jisté, že se oba nakazili dvakrát, než že se u nich koronavirus opětovně aktivoval. K poznatku dospěli na základě odlišných genetických kódů virů odebraných po jednotlivých nakaženích. „Naše zjištění naznačují, že předchozí nákaza nemusí nutně chránit před infekcí v budoucnosti,“ uvedl pro BBC lékař Mark Pandori z Nevadské univerzity.

Nadějí je očkování

Koronavirus se po celém světě prokázal již u více než 38 milionů lidí. Vyplývá to z posledních údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně. Milion nakažených v posledních několika týdnech celosvětově přibývá za tři až čtyři dny. Přes polovinu případů přitom hlásí tři nejhůře zasažené země, kterými jsou Spojené státy, Indie a Brazílie, uvedla ČTK. Co do celkového počtu nakažených se na špici pomyslného žebříčku drží Spojené státy se zhruba 7,8 milionu nakažených, o půl milionu méně má Indie.

I proto se naděje epidemiologů i běžných lidí upínají k očkování. Necelá třicítka množných vakcín už je dokonce ve stádiu klinických testů. Podle agentury Reuters velmi slibně vypadá vakcína firmy Johnson & Jonhson, jejíž jedna dávka vyvolala velmi silnou imunitní reakci. Odborníci ale naděje spíše mírní. Stále existuje totiž příliš mnoho neznámých. Mikrobiolog z britské University of East Anglia Paul Hunter popsal BBC odbornou komunitou všeobecně uznávaný postoj: „O imunitní reakci na tuto infekci stále nevíme dost.“

Doposud hlášené případy reinfekce (v Hongkongu, Nizozemsku či Belgii) totiž neprovázely vážnější příznaky než u první nákazy. Jen v Ekvádoru byl zaznamenán případ, kdy se druhá nákaza projevila vážnějšími příznaky, podobně jako tomu bylo u muže v Nevadě. Hospitalizace ale nebyla nutná. Přesto v jednom už mají nyní vědci jasno: „Předchozí expozice SARS-CoV-2 nemusí nutně znamenat zaručenou celkovou imunitu,“ píše se ve studii zveřejněné v The Lancet. Lidé, kteří se z nákazy koronavirem zotavili, by proto měli nadále dodržovat rozestupy, nosit roušky a mýt si ruce.