Očkování u těhotných provází nejistota. Některé ženy se obávají následků

Nechat se očkovat proti covidu jako těhotná? Rozhodně nejde o lehké rozhodnutí. "Na jednu stranu nechci ohrožovat svoje okolí, protože pečuji o starší příbuzné, na druhou stranu je očkovací vakcína prostě nová a nikdo neví, co to za deset až patnáct let udělá. Navíc už to není jen o mě, ale musím vzít v úvahu i to, co by to mohlo udělat s tím malým," popisuje nastávající maminka Barbora Dvořáková.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Otázka očkování proti koronaviru v těhotenství je tématem i na Vysočině. „Spousta těhotných se o možnosti očkování zajímá. Největší zájem je u žen, které absolvovaly první dávku krátce před otěhotněním a řeší, zda a kdy je vhodné podání druhé dávky. V takovém případě doporučujeme očkování dokončit a druhou dávku podat po třináctém týdnu těhotenství,“ odpověděl na dotaz Deníku Radan Doubek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Pelhřimov. Koronavirus ovlivňuje i těhotenství. Závěry studie nejsou příliš povzbudivé Přečíst článek › Očkování u těhotných



- těhotné mohou mít závažnější průběh onemocnění



- očkování by podle posledním výzkumů mělo být bezpečné i pro těhotné



- zvážit by jej měly ty ženy, které mají rizikovější faktory - těmi může být vyšší věk, obezita, cukrovka



- koronavirové onemocnění ve třetím trimestru může vyvolat předčasný porod



- očkování je možné i těsně po porodu, vakcína je bezpečná i pro kojící ženy Mít dokončené očkování může pomoci hlavně ženám, které patří do rizikových skupin. „Dále sem patří také těhotné s definovanými riziky, u nichž může být průběh onemocnění závažnější. Nese to s sebou následně i riziko nepříznivého dopadu na celé těhotenství. Tím může být například hospitalizace na jednotkách intenzivní péče nebo v některých případech i předčasný porod. Mezi rizikové faktory řadíme například obezitu, vyšší věk, cukrovku nebo bronchiální astma. Rozhodnutí je ale individuální,“ vysvětlil Radan Doubek. O očkování uvažuje i další budoucí matka Veronika Krejčí. „Je to trošku paradox. Když očkování startovalo, pořád jsem všem říkala, že budu mezi prvními, kdo se nechají. A teď to mají všichni kolem mě za sebou a já pořád čekám. Chtěla bych se nechat naočkovat, ale vnímám i to možné co kdyby. Zatím to vidím tak, že si vakcínu nechám píchnout až po porodu,“ plánovala Krejčí. Při výběru vakcíny gynekologové doporučují držet se těch, které jsou otestované. „Jako nejideálnější vidím ty, které byly celosvětově podány největšímu počtu těhotných, a to bez popsaných negativních dopadů na vývoj plodu a průběh těhotenství,“ mínil Doubek. Riziko předčasného porodu I přes stávající nejistotu doporučuje očkování proti koronaviru i Česká gynekologická a porodnická společnost. „Vakcíny jsou podle posledních informací bezpečné jak pro těhotné, tak i pro kojící a jejich kojené dítě. Těhotné ženy sice nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění,“ sdělila náměstkyně pro zdravotní péči a vedoucí Klinické skupiny Covid při Ministerstvu zdravotnictví Martina Vašáková. Dýchací problémy po covidu? Pomůže speciální aplikace a fitness náramek Přečíst článek › Závažnější průběh onemocnění může nastat u žen, které jsou ve třetím trimestru. „Mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu. Proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno. Očkování je možné také bezprostředně po porodu,“ doplnila mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

